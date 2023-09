FPÖ – Schrangl zu Mietpreisbremse: „ÖVP ist wahrer Wohnkostentreiber!“

Sozialen Wohnbau sichern – alle Mieter entlasten!

Wien (OTS) - „Das durch die schwarz-grüne Regierung vorgelegte Konzept einer Mietpreisbremse ist bekanntlich untragbar. Freie Mietverhältnisse bleiben etwa ausgeklammert – und gleichzeitig wird der gemeinnützige Wohnbau demoliert“, erneuerte FPÖ-Bautensprecher NAbg. Mag. Philipp die freiheitliche Kritik.

„Dass die teuersten Mieten von jeder Maßnahme unberührt bleiben sollen, ist nichts anderes als ein Geschenk an spekulative Investoren und Immobilienmagnaten“, attestierte Schrangl der ÖVP eine eiserne Hausherrenmentalität. „Während die Regierung mit ihrem Placebo einer Mietpreisbremse hausieren geht, hat man Investoren Zugang in den gemeinnützigen Wohnbau gewährt. Superreiche dürfen Sozialwohnungen zum Sozialpreis kaufen und sie dann frei an die Menschen vermieten. Das ist die ‚perverse Logik schwarzer Wohnpolitik‘“, forderte Schrangl eine sofortige Korrektur rund um Anlegerwohnungen im sozialen Wohnbau.

„Offenbar will Schwarz-Grün den gemeinnützigen und sozialen Wohnbau strukturell schwächen. Die aus der Mietpreisbremse resultierenden Mindereinnahmen sind den Wohnbaugenossenschaften durch den Bund eins zu eins zu ersetzen. Leistbares Wohnen ist möglich – unser FPÖ-Maßnahmenpaket beweist das. Diese ÖVP ist der wahre Wohnkostentreiber in Österreich“, so Schrangl.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at