Kammermusik-Abend am 15.9. im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS) - Einmal mehr veranstaltet der Kultur-Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ ein stimmungsvolles Konzert im Floridsdorfer Bezirksmuseum (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“): Am Freitag, 15. September, musizieren die Violinistin Diana Nahoma und der Pianist Antonio Mansollilo ab 19.00 Uhr im Festsaal des Museums. Dargeboten werden Werke der großen Tondichter Wolfgang Amadeus Mozart und Robert Schumann. Die Besucher*innen dieses erbaulichen Kammermusik-Abends haben einheitliche „Eintrittsspenden“ zu entrichten (pro Person: 15 Euro). Auskünfte erteilt die Obfrau der Beethoven-Vereinigung, Eva Krapf, unter der Telefonnummer 01/271 96 24. Beantwortung von Anfragen per E-Mail: eva.krapf@gmx.at.

Nähere Informationen über das Museum (Öffnungsstunden, ständige Bezirksgeschichte-Dokumentation, aktuelle Sonder-Ausstellungen, u.v.a.) erhalten Interessierte vom ehrenamtlichen Leiter unter der Telefonnummer 0664/55 66 973. Zudem ist Direktor Ferdinand Lesmeister per E-Mail erreichbar: bm1210@bezirksmuseum.at.



Allgemeine Informationen:

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“: www.beethoven-gedenkstaette.at

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Termine im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

