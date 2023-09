ORF- „Pressestunde“ mit Peter Kaiser, Landeshauptmann Kärnten und Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, SPÖ

Am 10. September um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Seit Juli ist Peter Kaiser Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, deren wichtigstes Thema derzeit die laufenden Verhandlungen für den Finanzausgleich sind. Was sind die Forderungen der Länder, wenn es um die Verteilung der Steuergelder geht? Welche Reformen braucht es, um der Inflation entgegenzuwirken und die Finanzierung wichtiger Bereiche wie Gesundheit, Pflege und Kinderbetreuung sicherzustellen? Welchen politischen Handlungsbedarf sieht der Kärntner Landeshauptmann nach den verheerenden Unwettern des vergangenen Sommers, um Betroffenen von derartigen Katastrophen zu helfen? Welche Erwartungen setzt Kaiser in die neue SPÖ-Parteispitze? Wie beurteilt er den Kurs von Parteiobmann Andreas Babler und dessen Vorschläge für eine Erbschafts- und Vermögensbesteuerung?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 10. September 2023, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Klaus Herrmann

„Kronen Zeitung“

und

Claudia Dannhauser

ORF

