GRÜNE – TERMINE

Vom 11. bis 17. September 2023

Montag, 11. September

11 Uhr: Sportminister Werner Kogler nimmt an der Pressekonferenz anlässlich der bevorstehenden Erste Bank Open teil. Ort: Erste Campus, Grand Hall, Am Belvedere 1, 1100 Wien.

20.30 Uhr: Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer eröffnet die MQ Vienna Fashion Week 2023. Ort: MQ, Museumsplatz 1, 1070 Wien.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler ist anlässlich eines Bundesländertags in Vorarlberg und nimmt unter anderem am 14. Österreichischen Radgipfel in Hohenems teil.

Dienstag, 12. September

19 Uhr: Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer eröffnet die Ausstellung „Die Erinnerung wohnt in allen Dingen“ anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Österreichische Exilbibliothek im Literaturhaus Wien. Ort: Seidengasse 13, 1070 Wien.

Mittwoch, 13. September

19 Uhr: Bundessprecher und Vizekanzler Werner Kogler auf Dialog-Tour: „Österreich, lass uns reden!“ Ort: TriBühne Lehen, Tulpenstraße 1, 5020 Salzburg. Anmeldung unter: https://gruene.at/lass-uns-reden/salzburg-2/

Donnerstag, 14. September

17 Uhr: Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer ehrt Kammerschauspieler Michael Heltau mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Ort: Burgtheater, Universitätsring 2, 1010 Wien.

18 Uhr: Bundessprecher und Vizekanzler Werner Kogler auf Dialog-Tour: „Österreich, lass uns reden!“ Ort: Montforthaus, Montfortplatz 1, 6800 Feldkirch. Anmeldung unter: https://gruene.at/lass-uns-reden/feldkirch/

