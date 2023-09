Eröffnung: HARTL HAUS verstärkt Präsenz im Süden Deutschlands

Musterhaus Ambition 138 S lädt ab sofort im Musterhauspark Fellbach/Stuttgart zum Erleben ein

Echsenbach (OTS) - Mit der Eröffnung am 7. September 2023 ist die Auswahl an Musterhäusern bei HARTL HAUS weiter gewachsen. HARTL HAUS investiert in den neuen Standort im Raum Stuttgart (Baden/Württemberg) und ermöglicht den Besuchern so das Erleben des HARTL HAUS-Wohngefühls. Lichtdurchflutet durch großzügige Glasflächen wird offenes und modernes Wohnen von HARTL HAUS so neu interpretiert.

Das HARTL HAUS-Musterhaus ist neben weiteren rund 55 Häusern anderer Anbieter im Musterhauspark „Ausstellung Eigenheim und Garten“ in Fellbach bei Stuttgart zu besichtigen.

„ Der heutige Tag ist für uns von HARTL HAUS Deutschland ein ganz besonderer. Mit unserem neuen Musterhausstandort im Südwesten Deutschlands setzen wir auf gesundes und nachhaltiges Wachstum und bringen die Kraft und Handwerkskunst aus dem Waldviertel in die Region. Wir stärken unser Fundament und zeigen Kundennähe im Land der energiebewussten „Häuslebauer“. Viele Ideen sind in zahlreichen gemeinsamen Stunden gesammelt worden. Viele Geschmäcker und Vorstellungen von einem neuen modernen Wohnen sind im Planungsteam aufeinandergetroffen und immer wieder verfeinert worden. Entstanden ist unser neues Schmuckstück, das Ambition 138 S, das moderne Architektur mit traditionellen Einflüssen kombiniert. Gehen Sie selbst auf Entdeckungsreise und erleben Sie das besondere Wohngefühl in unserem neuen Schmuckstück selbst “, lud Michael Drexl (Verkaufsleiter HARTL HAUS Deutschland) bei der Eröffnung des neuen Musterhauses in Fellbach/Stuttgart die Besucher ein.

Mehr Raum für offenes Wohnen

Mit einer Raumhöhe von bis zu 5,2 Metern ist der Wohnbereich mit integrierter Küche das Herzstück dieses Hauses - viel Platz und Gemütlichkeit für die ganze Familie. Die großzügigen Glasflächen bringen jede Menge Licht ins Innere. Von der Küche aus genießt man so einen uneingeschränkten Blick nach draußen und einen nahtlosen Übergang vom Wohn- zum Terrassenbereich. Gut geschützt vor Regen und Wind wird die Terrasse mit der Überdachung so zum zweiten Wohnzimmer. Wie geschaffen für laue Sommerabende und gesellige Zeit. Viel Potenzial, um Lieblingsplatz zu werden, hat die Panoramafensterbank im Wohnbereich - ob für entspannte Zeit mit einem guten Buch oder um den Blick in den Garten zu genießen, Wohlfühlen ist garantiert. Ein weiteres Highlight in diesem Haus entdeckt man im Obergeschoß. - ein Rückzugsort der besonderen Art. Ob als Büro, Leseecke oder Hobbybereich, in dieser Galerie erlebt man das Wohngefühl von offenem Wohnen in ihrer schönsten Art. Mit der durchdachten Anordnung ist die Überdachung des Eingangs- und Terrassenbereichs mit dem im Hauptdach integrierten Carport, ohne zusätzlichen Anbau, ein weiteres Merkmal des neuen Musterhauses.

Erzeugt mehr Energie als es verbraucht

Das Musterhaus ist dank der Photovoltaik-Anlage inklusive Batteriespeicher nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch wertvoll, denn er wurde als Plusenergiehaus konzipiert. Das bedeutet, das Haus wird zum Selbstversorger, denn es produziert mehr Energie als die Bewohner verbrauchen. Der übrig gebliebene Strom wird in der Batterie gespeichert und kann in der Nacht verwendet werden. Dies ist nicht nur für den Klimaschutz von Vorteil, sondern es wird dadurch auch die private Geldbörse geschont. Die HARTL HAUS Gebäudehülle in Kombination mit den Holz-Alu-Fenstern erfüllen bereits die Anforderungen eines KfW Effizienzhauses 40 Plus. Mit dem Einsatz einer Luft-Wasser-Wärmepumpe inklusive Photovoltaikanlage mit Speicher werden die Anforderungen auch von Seiten der Haustechnik erfüllt.

Ökologische Materialien

Auch bei den inneren Werten besticht das Musterhaus durch den Einsatz von ökologischen Materialen, denn bei der Öko-Außenwand wird neben heimischen Hölzern auch die umweltverträgliche und recyclingfähige Holzweichfaserdämmung verarbeitet.

Alles aus einer Hand

Das Wohnkonzept "New Life" steht bei HARTL HAUS für Häuser „wie aus einem Guss“. New Life kombiniert individuelle Planungen mit maßangefertigter Inneneinrichtung aus der HARTL HAUS Schreinerei und Haustechnik, die kaum merkbar lästige Handgriffe abnimmt. Innentüren, Treppen, Küchen und diverse Möbel werden in der hauseigenen Meisterschreinerei geplant und gefertigt und sind so perfekt aufeinander abgestimmt.

Alles Eiche

Im Innenbereich hat sich das HARTL HAUS-Team vom Trendholz Eiche inspirieren lassen. Fenster, Innentüren, Böden wie auch Möbel sind Großteils in Eiche in der hauseigenen Schreinerei gefertigt worden und ergeben so ein feines und harmonisches Gesamtbild. „ Eiche vermittelt Stärke, Stabilität und auch Wärme und hat längst das „verstaubte“ Image von „Eiche rustikal“, das ein Relikt der Vergangenheit ist, abgelegt. Eiche ist aufgrund seiner Vielseitigkeit und Wandelbarkeit zum absoluten Trendholz geworden. Robust, flexibel und individuell haben wir hier mit dieser Vielseitigkeit gespielt und natürliche "wie gewachsene" Holzstrukturen mit modernen Akzenten kombiniert “, geht das Interieur-Team der HARTL HAUS Schreinerei näher auf das Gestaltungskonzept ein.

Hartl Haus steht für nachhaltige und individuelle Holzverarbeitung in bester Qualität – vom Fertighaus bis hin zu Tischlereiprodukten, die zur Gänze im Werk in Echsenbach im Waldviertel gefertigt werden. Eine Qualität, für die Hartl Haus mit dem Quality Award als Branchensieger ausgezeichnet wurde. Das Familienunternehmen überzeugt mit Sicherheit und Stabilität, die auch von unabhängigen Prüfinstituten mit einer „ausgezeichneten Bonität“ und somit bestmöglichen Spitzenbewertung bestätigt werden.

Bei Hartl Haus ist alles aus einer Hand, denn neben der Produktion von Fertighäusern entstehen in den hauseigenen Tischlereien Produkte wie Türen, Fenster, Stiegen, Wintergärten, Möbel und komplette Küchen. Als einer der größten Arbeitgeber in der Region bildet das Familienunternehmen erfolgreich Lehrlinge aus und zählt auf Fachkräfteausbildung im eigenen Haus.

Das rund 330 Mitarbeiter starke Hartl Haus-Team erfüllt Wohnträume seit über 125 Jahren, und das mit Erfolg, wie die hohe Kundenzufriedenheit zeigt. 95,8 % waren im Vorjahr mit ihrem Eigenheim und den Leistungen von Hartl Haus sehr zufrieden - eine Bestmarke in der gesamten Branche.

