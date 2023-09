WIENER ELEKTRO TAGE: Ford bringt Adventurous Spirit auf den Rathausplatz (FOTO)

Wien (ots) - Ford präsentiert auf den diesjährigen Elektrotagen den neuen, vollelektrischen Ford Explorer, der am Wiener Rathausplatz seine Österreich-Premiere feiert. In dem komplett neu entwickelten Crossover-Modell vereinen sich attraktives US-Design und deutsche Ingenieurskunst. Der neue Explorer dient als Wegbereiter einer rein elektrischen Modellpalette, mit der sich Ford in Europa neu aufstellen wird. Das vollelektrische Modell kommt im Sommer 2024 in Europa auf den Markt - wahlweise mit Hinterrad- oder Allradantrieb und in zwei Ausstattungsvarianten.

Von 13. - 17. September finden heuer zum zweiten Mal die Wiener Elektrotage statt

Das größte E-Mobilitäts-Event Österreichs versteht sich als offene Plattform, mit dem Ziel, die Mobilitätswende voranzutreiben

Österreich-Premiere des neuen, vollelektrischen Ford Explorer und Probefahrten mit den Mustang Mach-E

Als fünfsitziges Familienauto mit hochwertiger Komfort- und Sicherheitsausstattung eignet sich der neue Ford Explorer als perfektes Reisefahrzeug für Familien sowie für Menschen, die ein zeitgemäßes Abenteuer-Feeling suchen. Zu den herausragenden Merkmalen des Modells gehören beispielsweise der verstellbare SYNC Move-Touchscreen im beachtlichen 14,6-Zoll-Format, das voll vernetzte Infotainment mit einem exakt auf den Explorer-Innenraum abgestimmten Audiosystem, eine kabellose Einbindung von Smartphone-Apps sowie zahlreiche fortschrittliche Fahrer-Assistenzsysteme.

Der Vorreiter der Elektromobilitäts-Offensive von Ford ist das erste rein elektrische Volumenmodell, das im neuen Cologne EV Center gebaut wird, der dezidierten Elektroauto-Fabrik von Ford in Köln. Bis 2030 will die Marke in Europa eine komplette Modellpalette rein elektrischer Pkw anbieten.

Außerdem können Besucher*innen am Ford Stand auch den Mustang Mach-E, nicht nur bestaunen, sondern auch Probe fahren: Seit fast 60 Jahren elektrisiert der Ford Mustang seine Fans rund um den Globus. Jetzt ist die Ikone bereit für die elektrifizierte Zukunft: Mit dem Mustang Mach-E, einem 5-türigen Crossover-SUV, präsentiert der Konzern eine rein elektrisch angetriebene Modell-Variante. Sie wird von der gleichen Sehnsucht nach Freiheit, Fortschritt und herausragenden Fahrleistungen geprägt wie der legendäre Sportwagen, der 1964 auf den Markt kam.

Der 4,71 Meter lange, 1,88 Meter breite und 1,62 Meter hohe Mustang Mach-E transformiert diese Ideale auf eine neue Ebene. Das Fahrzeug bietet wahlweise Hinterrad- oder Allradantrieb, sowie zwei Batteriegrößen: Standard Range (75,7 kWh) bietet eine Reichweite von bis zu 440 km, als Extended Range (98,7 kWh) kommt man bei voller Ladung bis zu 600 km weit.

Neben den ausgestellten Fahrzeugen und angebotenen Probefahrten erwartet die Besucher*innen ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Kommen Sie also vorbei und besuchen Sie uns am Ford Stand - der Eintritt ist kostenlos!

