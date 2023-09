Silvia Moser: „Bei der Landesgesundheitsagentur LGA besteht weiterhin akuter Handlungsbedarf“

Grüne Gesundheitssprecherin zu den aktuellen Vorwürfen aus den Kliniken Neunkirchen und Hollabrunn

Die jüngsten Vorfälle in Neunkirchen und Hollabrunn belegen, dass die LGA noch immer keine adäquaten Maßnahmen ergriffen hat Silvia Moser

St. Pölten (OTS) - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Kliniken Neunkirchen und Hollabrunn erheben schwere Vorwürfe gegen die Leitung der NÖ-Landesgesundheitsagentur (LGA). Ein Bericht der „Presse“ zeigt, dass wiederholt Arbeitszeithöchstgrenzen überschritten wurden. Schon im April hat die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen, Silvia Moser, auf die Missstände in den LGA-Kliniken hingewiesen. Ihre Bemühungen wurden durch einen aktuellen Bericht des Landesrechnungshofes untermauert.

„ Die jüngsten Vorfälle in Neunkirchen und Hollabrunn belegen, dass die LGA noch immer keine adäquaten Maßnahmen ergriffen hat “, sagt Moser. „Statt mehr Personal einzustellen, bleibt die LGA ein kostenintensives Gremium, dominiert von Verwaltern und Beratern. Was dringend gebraucht wird, sind zusätzliche Mitarbeiter und die nötige Unterstützung für das bestehende Team. Wie lange noch wollen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und die schwarz-blaue Landesregierung mit Landesrat Ludwig Schleritzko die Bevölkerung in die Irre führen und behaupten, bei der LGA sei alles in Ordnung?“

Der Grüne Klub im NÖ Landtag setzt sich entschieden für Transparenz ein. Nur durch eine transparente und faire Personalpolitik kann die Landesgesundheitsagentur für eine optimale Gesundheitsversorgung in Niederösterreich sorgen. Es ist inakzeptabel, dass Mittel für Gesundheitseinrichtungen, Personal und Pflege fehlen, während gleichzeitig ein kostenintensives Verwaltungs- und Beraterorgan aufgebaut wird.

„Im Vordergrund sollte immer das Wohl der Patienten stehen. Eine optimale Behandlung ist nicht möglich, wenn die Ärzte überarbeitet sind. Hier besteht akuter Handlungsbedarf. Es ist an der Zeit, dass der zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko transparent macht, wo Personal fehlt, und seine politische Verantwortung wahrnimmt“, betont Silvia Moser zum Abschluss.

