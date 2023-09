Vortrag „Seefliegerei“ am 14.9. im Bezirksmuseum 13

Spende: 5 Euro, Anmeldung erbeten: e.scheidl@gewerbeverein.at

Wien (OTS) - Groß war der Publikumszustrom bei allen bisherigen Vorträgen in der Serie „Die Österreichische Kriegsmarine“, die seitens der „Gesellschaft der Freunde Technisches Museum Wien“ organisiert wird. Am Donnerstag, 14. September, fängt um 18.30 Uhr in den Räumlichkeiten des Bezirksmuseums Hietzing (13., Am Platz 2) ein weiteres Referat an. Der Techniker Otto Brandtner redet über den Themenkreis „Die österreichische Seefliegerei“. Brandtner erzählt von der vormaligen Einrichtung einer eigenen Flieger-Truppe der „Kriegsmarine“ und informiert über Einsätze der „Flugboote“.

Ausführlich kommentiert der Kenner den Bau und die Ausstattung dieser Flugzeuge und berichtet vom „Luftkampf über der Adria“. Zudem verrät der Referent, wer der „Adler von Triest“ war. Der Vortrag ist zirka 1,5 Stunden lang. Wer Otto Brandtner zuhören möchte, gibt dafür eine fixe „Eintrittsspende“ in der Höhe von 5 Euro. Anmeldungen sind erforderlich: Telefon 587 36 33/24 bzw. E-Mail e.scheidl@gewerbeverein.at.

Auskünfte über das Hietzinger Bezirksmuseum (Öffnungsstunden, Dauer-Ausstellung, temporäre Präsentationen, u.v.a.): Telefon 01/877 76 88 (Mittwoch/Samstag: Nachmittag). Ansprechpartner ist der ehrenamtliche Museumsleiter Ewald Königstein. Zuschriften an den Bezirkshistoriker via E-Mail: bm1130@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Freunde Technisches Museum Wien: www.freundetmw.at

Bezirksmuseum Hietzing: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/





