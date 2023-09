FPÖ – Kickl: „Regierung muss sofort aus Covid-Impfstoffverträgen aussteigen und Steuergeldvernichtung stoppen!“

Impfdosen im Wert von 200 Millionen Euro Steuergeld wurden bereits vernichtet, von schwarz-grüner Impfstoffbeschaffung profitieren nur Pharmariesen

Wien (OTS) - „Die Covid-Impfstoffbeschaffung von Schwarz-Grün ist eine einzige Steuergeldvernichtungsmaschinerie, die sofort abgedreht werden muss. Ein Ausstieg aus den entsprechenden Verträgen mit den Pharmakonzernen – den einzigen Profiteuren dieser Geldverschwendung – ist längst überfällig!“, forderte heute FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl, nachdem laut Medienberichten bereits 10,26 Millionen Impfdosen im Wert von mehr als 200 Millionen Euro vernichtet wurden.

Die sogenannte Corona-Pandemie sei, auch wenn das den „Vertretern der schwarz-grün-rot-pinken Einheitspartei“ nicht passe, endgültig vorbei. Der vom Dachverband der Sozialversicherungsträger betriebenen Homepage impfdaten.at zufolge, hätten sich in der vergangenen Woche durchschnittlich nur 36 Menschen pro Tag eine Covid-Impfung verabreichen lassen. „Wofür hat der grüne Gesundheitsminister Rauch dann weitere 1,9 Millionen Covid-Impfdosen für den Herbst bestellt? Damit die Pharmariesen, die schon mehr als genug an Corona verdient haben, noch üppigere Gewinne auf Kosten der Steuerzahler einfahren? Dafür hat die Bevölkerung zu Recht keinerlei Verständnis!“, so Kickl, der auch an den laufenden Korruptionsverdacht hinsichtlich der Impfstoffbeschaffung auf EU-Ebene rund um die noch immer streng geheimgehaltenen Chats zwischen Kommissionspräsidentin von der Leyen und dem Pfizer-Management erinnerte.

Anstatt daher weiter „Steuergeld-Millionen in den Rachen der Pharmakonzerne“ zu werfen, sollten diese finanziellen Mittel viel dringlicher in die notwendige Aufarbeitung des Corona-Wahnsinns samt Entschädigungen für Opfer von Impfschäden und den Ausbau des Gesundheitssystems investiert werden. „Unzählige Menschen wurden mit massivem Druck und dem Versprechen, dass die Impfung unbedenklich sei, regelrecht in die Nadel getrieben. Das hat sich klar als falsch herausgestellt, viele haben mit Schäden und Nebenwirkungen zu kämpfen. Die Opfer von Covid-Impfschäden werden von der Regierung aber eiskalt im Stich gelassen. Für sie muss es endlich Gerechtigkeit geben – indem sie nun ernstgenommen und ihnen rasche, niederschwellige und unbürokratische Hilfsangebote zur Verfügung gestellt werden, wie wir Freiheitliche es als einzige politische Kraft seit langem fordern! Dafür sollten Nehammer, Kogler, Rauch und Co. jene Steuergelder aufwenden, die sie noch immer aufgrund der von ihnen abgeschlossenen Wahnsinnsverträge in Richtung Pharmaindustrie zum Fenster hinauswerfen!“, erklärte der freiheitliche Bundesparteiobmann.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at