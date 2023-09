Mit der Mariazellerbahn zum Dirndlkirtag

LH-Stv. Landbauer: „Am Veranstaltungswochenende verstärken wir das Angebot mit Sonderzügen“

St.Pölten (OTS) - Am 23. und 24. September 2023 lädt das Pielachtal wieder zum traditionellen Dirndlkirtag. Veranstaltungsort ist diesmal die Gemeinde Kirchberg an der Pielach. „Mit unserer Mariazellerbahn ist die bequeme An- und Abreise bis zum Festgelände möglich. Am Veranstaltungswochenende verstärken wir daher das Angebot mit Sonderzügen im Halbstundentakt“, informiert LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Der Sonderfahrplan kann unter www.mariazellerbahn.at/sonderfahrplan-dirndlkirtag abgerufen werden. Neu in diesem Jahr sind zwei Sonderzüge in der Nacht von Samstag auf Sonntag, sie bringen die Besucherinnen und Besucher der After Show Party sicher nach Hause. Mit dem Kombiticket fahren Gäste zum Vorteilspreis: „Das Ticket inkludiert die Bahnfahrt nach Kirchberg und den Eintritt zum Dirndlkirtag, beides zum ermäßigten Preis. Das Kombiticket ist im Webshop und am Festwochenende direkt im Zug erhältlich“, ergänzt Niederösterreich Bahnen Geschäftsführerin Barbara Komarek. Neben der Preisersparnis profitieren die Kombiticketbesitzerinnen und -besitzer auch von einem bevorzugten Einlass.

Krönung des Kirtags ist das große Gewinnspiel am Sonntag. Unter allen Zugreisenden wird als Hauptpreis ein VOR Klimaticket Region im Wert von 495 Euro verlost. Bahnfahrende erhalten ein Teilnahmelos gratis beim Infostand am Eingang, weitere Lose sind beim Niederösterreich Bahnen Infostand erhältlich. Die Verlosung findet am Sonntag um 15:30 Uhr statt.

