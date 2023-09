FPÖ – Reifenberger: „Ministerin Tanner soll Parlament über die ‚Black Box‘ Sky Shield informieren!“

"Das Verteidigungsministerium hat Einblick in die Planungen der European Sky Shield Initiative (ESSI) erhalten, dennoch schweigt Tanner"

Wien (OTS) - „ÖVP-Verteidigungsministerin Tanner ist neutralitätsrechtlich und kommunikativ im Blindflug als ‚unguided missile‘ unterwegs. Das Verteidigungsministerium hat nun Einblick in die Planungen der European Sky Shield Initiative (ESSI) erhalten, dennoch schweigt Tanner dazu“, so der freiheitliche Wehrsprecher NAbg. Volker Reifenberger. „Die ÖVP-Ministerin soll endlich das Parlament über die ‚Black Box‘ Sky Shield informieren“, forderte Reifenberger weiter.

„Tanners Umgang mit diesem Thema ist einem neutralen Land unwürdig. Zuerst erklärte sie uns, dass Sky Shield nicht im Geringsten ein Problem für die österreichische Neutralität darstellt, zumal es sich lediglich um eine reine Einkaufsplattform handeln würde. Erst als ihre schweizerische Amtskollegin plötzlich eine Zusatzerklärung zur Wahrung der Neutralität verlangte, hat sich Österreich dieser Idee angeschlossen. Ministerin Tanner wäre sohin von selbst nicht auf die Idee gekommen, dass Sky Shield in Bezug auf die österreichische Neutralität problematisch sein könnte, da brauchte es politischen Druck vonseiten der FPÖ und auch aus der Schweiz“, erklärte der FPÖ-Wehrsprecher und weiter: „Auch sprachen ÖVP-Kanzler Nehammer und Ministerin Tanner von einem ‚Meilenstein für die österreichische Sicherheitspolitik‘ – allein das ist schon mehr als entlarvend. Wäre Sky Shield nämlich nur eine reine Einkaufsplattform, dann wäre es kein Meilenstein. Es ist also mehr geplant, nur das sagen die schwarz-grünen Regierungsmitglieder den Menschen aber nicht.“

„Ebenso ist festzuhalten, dass Tanner eine Absichtsklärung zum Beitritt zu Sky Shield unterschrieben hat, ohne auch nur im Geringsten zu wissen, wie Sky Shield überhaupt funktionieren soll und ohne das Parlament einzubinden. Erst in den letzten Tagen hat der ‚Air Chief‘ der österreichischen Luftwaffe einen ersten Einblick bekommen, wie Sky Shield funktionieren soll und was Österreichs Beitrag dazu sein könnte. Aber was macht die Verteidigungsministerin? Sie schweigt, sie informiert nicht einmal das Parlament“, kritisierte Reifenberger.

Der FPÖ-Wehrsprecher forderte daher Ministerin Tanner auf, die neuen Erkenntnisse dem Parlament zu berichten. „Sie soll sich dabei aber ja nicht auf irgendeine Geheimhaltung berufen, denn die österreichische Bevölkerung möchte wissen, wo uns die schwarz-grüne Regierung hineinmanövriert“, so Reifenberger.

„Bei der European Sky Shield Initiative (ESSI) handelt es sich um ein Militärbündnis unter NATO-Hoheit und ein Betritt dazu verstößt ausdrücklich gegen das im Verfassungsrang stehende Neutralitätsgesetz“, erklärte Reifenberger, der die Forderung nach einer Volksabstimmung über einen Beitritt zu Sky Shield wiederholte, „denn solche weitreichenden Entscheidungen dürfen nicht im stillen Kämmerlein ausverhandelt werden.“

