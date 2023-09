Konzert „Die Wiener Kunstkommission“ im Amtshaus 15

Wien (OTS) - Der Kultur-Verein „Vienna Royal Philharmonic“ lädt zu einem Musik-Abend am Mittwoch, 13. September, ab 19.00 Uhr, im Festsaal im Amtshaus Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4, Zugang: Feststiege) ein. Bei dieser Veranstaltung erklingen Werke von Mitgliedern der renommierten Komponisten-Vereinigung „Wiener Kunstkommission“, der der vertriebene Tondichter Franz Ippisch (1883 bis 1958) angehörte. Die „Kunstkommission“ wurde in der Zeit des Nationalsozialismus aufgelöst. Peter Illavsky (Cellist, Dirigent, Musikforscher) fungiert als künstlerischer Leiter des Konzertes. An der Veranstaltung mit dem Titel „Die Wiener Kunstkommission im 15. Bezirk“ wirken Clarissa Reinwein (Gesang), Christina Pößler (Gesang), Jacqueline Kopacinski (Violine), Lukas Medlam (Violine), Rolf Schinzel (Klavier) und Julia Schönbrunner (Ausdruckstanz) mit. Der Eintritt ist frei. Die Organisator*innen bitten um Platz-Reservierungen: Telefon 0660/238 33 39 bzw. E-Mail viennaroyalphilharmonic@gmail.com

Das Konzert wird im Zuge der Reihe „Klassik 15“ durchgeführt. Der Bezirk unterstützt das musikalische Erinnerungsprojekt. Informationen über mannigfaltige Kultur-Termine im Amtsgebäude im 15. Bezirk in der Rosinagasse 4: Telefon 01/4000-15110 (Büro-Team der Bezirksvorstehung Rudolfsheim-Fünfhaus). Kontakt per E-Mail: post@bv15.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Tonsetzer Franz Ippisch (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Franz_Ippisch

Kultur-Verein „Vienna Royal Philharmonic“: www.viennaroyalphilharmonic.com

Veranstaltungen im 15. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/rudolfsheim-fuenfhaus/



