Alibi-Aktion der Wirtschaftskammer – UNOS fordern Streichung der Kammerumlage 2

UNOS-Bundessprecher Michael Bernhard: Senkung der Kammerumlagen um 12 Prozent ist zu wenig. Lohnnebenkosten sollten um ein Viertel reduziert werden.

Das Einzige, was diese Ankündigung zeigt, ist, dass die Kammer ein schlechtes Gewissen hat. Deshalb nun diese Alibi-Aktion UNOS-Bundessprecher Michael Bernhard

Wien (OTS) - „Die Wirtschaftskammer sitzt auf 1,9 Milliarden Rücklagen. Die von Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer angekündigte Senkung der Kammerumlagen um 12 Prozent ist damit nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, beurteilt UNOS-Bundessprecher Michael Bernhard die jüngste Ankündigung des WKO-Präsidenten. „Das Einzige, was diese Ankündigung zeigt, ist, dass die Kammer ein schlechtes Gewissen hat. Deshalb nun diese Alibi-Aktion“ , so Bernhard. Während viele Unternehmer:innen in diesem schwierigem wirtschaftlichen Umfeld um ihr Überleben kämpfen, sprudeln bei der Wirtschaftskammer die Einnahmen.

Kammerumlage 2 gänzlich streichen

UNOS fordern schon seit langem eine komplette Streichung der Kammerumlage 2 und ein Ende der Zwangsmitgliedschaft. Auch die Forderung nach einer Senkung der Lohnnebenkosten um zehn Prozent ist für UNOS zu kurz gegriffen. Bernhard: „Wir brauchen einen großen Wurf, keine kosmetischen Eingriffe! Die Abgaben auf Arbeit sind in Österreich viel zu hoch. Damit wir im internationalen Wettbewerb mithalten können und den Arbeitnehmern mehr Netto vom Brutto bleibt, brauchen wir eine Senkung der Lohnnebenkosten um ein Viertel. Die gänzliche Streichung der Kammerumlage 2 wäre schon einmal ein wesentlicher Beitrag dazu.“ Weiters sollten Kommunalsteuer, Beiträge zum FLAF und Wohnbauförderung als Dienstgeberbeiträge gestrichen und stattdessen aus dem Bundesbudget beststritten werden. Das würde aus Arbeitgeber-Sicht auch mehr Spielraum für Lohnverhandlungen schaffen, so Bernhard.

UNOS - Unternehmerisches Österreich vertreten seit 2014 die Interessen liberal denkender Unternehmerinnen und Unternehmer und sind in fünf Wirtschaftsparlamenten präsent.

