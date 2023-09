Führungen durch das neu sanierte Parlamentsgebäude nun auch in Österreichischer Gebärdensprache

Weitere barrierefreie Angebote ab Februar 2024: Tastführungen sowie Führungen in einfacher und Leichter Sprache in Planung

Wien (PK) - Das neu sanierte Parlamentsgebäude hat sich seit seiner Eröffnung im vergangenen Jänner zu einem Magnet für Besucher:innen entwickelt. Täglich informieren sich im Hohen Haus durchschnittlich rund 1.000 Besucher:innen in Parlamentsführungen über Demokratie und politische Entscheidungsprozesse. Die kostenlosen Führungen werden in unterschiedlichen Sprachen angeboten. Ab heute werden Besucher:innen auch in Österreichischer Gebärdensprache durch das Parlamentsgebäude geführt.

Bei der Renovierung des Parlaments wurde sehr auf Barrierefreiheit geachtet, um Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen einen möglichst problemlosen Zugang zum Hohen Haus zu gewähren. Sämtliche wesentliche Bereiche sind neben Treppenanlagen über barrierefreie Aufzugsanlagen, Hebeplattformen oder Treppenlifte zugänglich. Die Hauptzugangswege sind mit taktilen Bodenleitsystemen, mit taktiler Beschriftung und mit Leitsystembildschirmen ausgestattet. Bei der Vermittlung von Informationen wurde das Zwei-Sinne-Prinzip umgesetzt. Beschilderungen und Leitsysteme bieten also neben visuellen Beschreibungen auch taktile Beschriftungen und Braille-Schrift an. Inhalte im "Demokratikum - Erlebnis Parlament", dem Besucher:innenzentrum des Parlaments, werden unter anderem mit Untertitelung, vorlesbarem Text und in Österreichischer Gebärdensprache angeboten.

Auch beim Führungsangebot wird großer Wert auf Inklusion und Barrierefreiheit gelegt. Daher wird nun am zweiten Freitag jeden Monats eine öffentliche Führung speziell für Menschen mit Hörbeeinträchtigung angeboten und simultan von einer oder einem der insgesamt 13 Gebärdendolmetscher:innen des Parlaments übersetzt. Die Dolmetscher:innen sind auch bei Nationalratssitzungen im Einsatz und kennen daher die Abläufe im Hohen Haus besonders gut. Bei der einstündigen Führung erfahren die Teilnehmer:innen Wissenswertes über die Geschichte und die Sanierung des Parlaments. Der Rundgang führt unter anderem in den historischen Sitzungssaal, den Bundesratssaal und den neu gestalteten Nationalratssaal. Die nächsten Termine für Führungen in Österreichischer Gebärdensprache sind Freitag, 13. Oktober und Freitag, 10. November jeweils um 15.00 Uhr. Die Anmeldung auf der Website des Parlaments ist für die Teilnahme erforderlich.

Neue barrierefreie Angebote in Planung

Anfang nächsten Jahres wird das barrierefreie Angebot des Parlaments noch weiter ausgebaut. So soll ein inklusiver Rundgang durch die Prunkräume des Parlaments Demokratie erleb- und "begreifbar" machen: Im Rahmen von Tastführungen werden sich die Teilnehmer:innen intensiv mit einzelnen Objekten auseinandersetzen können. Weiters wird zu Führungen in einfacher und Leichter Sprache ins Hohe Haus eingeladen. (Schluss) bea

HINWEIS: Fotos von der ersten Führung durch das Hohe Haus in Österreichischer Gebärdensprache finden Sie im Webportal des Parlaments.

