FPÖ - Heinreichsberger würdigt jahrelangen Einsatz von Bezirksvorsteherin Silke Kobald

Wien (OTS) - „Die FPÖ-Hietzing wünscht der scheidenden Bezirksvorsteherin Silke Kobald für ihre persönliche Zukunft alles Gute. Trotz zum Teil divergierender Ansichten wie beispielsweise bei der Einführung der flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung ist ihr Einsatz für den 13. Bezirk an dieser Stelle zu würdigen. Bei der nächsten Wiener Bezirksvertretungswahl wird die FPÖ als bürgerliche Alternative und stabile Kraft den Führungsanspruch im Bezirk stellen. Es gibt viel zu tun und beträchtlichen Verbesserungsbedarf, ob in der Verkehrspolitik, beim Ortsbildschutz oder bei der Steigerung der Lebensqualität. Ein freiheitlicher Bezirksvorsteher hätte viel Charme und würde sich nicht scheuen, die anstehenden Probleme anzupacken und den Wünschen aus der Bevölkerung nachzukommen“, so der Bezirksparteiobmann der FPÖ-Hietzing, Mag. Georg Heinreichsberger

