Einaldung (Hybrid-)Pressekonferenz Sägeindustrie und Holzhandel

15.09.2023, 09:00 - 09:45 Uhr, Congress Center Wörthersee, Hauptstraße 203, 9210 Pörtschach am Wörthersee

Pörtschach (OTS) - Der Internationale Holztag ist in Österreich seit Jahrzehnten das Leitevent für Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Forst- und Holzwirtschaft. Aus diesem Anlass laden Sägeindustrie und Holzhandel zur Pressekonferenz, um über die aktuellen Entwicklungen in der Branche zu berichten und um einen Ausblick auf die kommenden Monate zu wagen. Zusätzlich wird die Aktualisierung einer Studie über die Wertschöpfung der Holzwirtschaft in Österreich vorgestellt.

Ihre Gesprächspartner sind:

DI Markus Schmölzer

Vorsitzender der österreichischen Sägeindustrie

Ing. Franz Mühlbauer

Vorsitzender des österreichischen Holzhandels

Mag. Dr. Christoph Schneider

Geschäftsführer, Economica Institut für Wirtschaftsforschung

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Bitte melden Sie sich per E-Mail unter presse@holzindustrie.at oder telefonisch unter +43 1 712 26 01–21 an.

Die Pressekonferenz wird ebenfalls online übertragen. Den Link zur Pressekonferenz erhalten Sie vor Veranstaltungsbeginn.

Rückfragen & Kontakt:

Norman Schirmer M. A.

PR & Public Affairs

schirmer @ holzindustrie.at

T +43 1 712 26 01–21

M +43 676 403 7517