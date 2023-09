LexisNexis Österreich erklärt den September 2023 zum "ESG-Monat"

Ein Monat voller Events und Innovationen rund um die Themen “Umwelt, Soziales und Governance”

Wien (OTS) - LexisNexis, ein führender Anbieter von Legal-Tech-Lösungen, ruft den September 2023 offiziell zum "ESG-Monat" aus. In diesem Zeitraum konzentriert sich das Unternehmen in seinen Events, seinen Produkten und Lösungen ganz besonders auf die Themen Umwelt, soziale Verantwortung und Governance (ESG). Die kommenden vier Wochen sind gespickt mit spannenden Veranstaltungen und innovativen Angeboten, die das Bewusstsein für ESG-Themen in der Rechtsbranche stärken und die Möglichkeiten für eine nachhaltigere Zukunft aufzeigen sollen.

Folgende Highlights erwarten Sie:

The Rule of Law: Wie wirkt sich Rechtsstaatlichkeit auf die soziale und wirtschaftliche Entwicklung eines Landes aus?

Der Zugang zum Recht ist einer der wichtigsten Wirtschafts- und Standortfaktoren. Am 8. September diskutieren Tiia Pari, CFO LexisNexis Global, Susanne Mortimore, CEO LexisNexis Österreich, Christine Pesendorfer, Head of Department European and International Law & Protection of Human Rights Federal Chancellery Austria, Kathrin Theres Hagenauer, Content Director bei LexisNexis Österreich sowie weitere herausragende Persönlichkeiten der Rechtsbranche im Rahmen eines von Future Law organisierten “Woman in Law-Lunch" die Entwicklung von Rule of Law sowohl auf globaler als auch nationaler Ebene. Rechtsstaatlichkeit ist stark mit den Kernkompetenzen von LexisNexis verwoben. Mit Hilfe zahlreicher nationaler und internationaler Initiativen fördert LexisNexis weltweit den Zugang zum Recht.

Compliance Solution Day: ESG-Compliance im Fokus

Beim Jubiläumsevent des Compliance Solutions Day am 21. September treffen sich Compliance-Profis bereits zum 10. Mal in der Orangerie Schönbrunn, wo u.a. darüber berichtet wird, was vor dem Hintergrund der deutschen Erfahrungen für die europäische Lieferketten-Richtlinie zu erwarten ist. Welche Maßnahmen sind zu treffen, wie läuft eine Risikoanalyse in der Praxis ab und worauf kommt es an, wenn man Verantwortung für die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards im eigenen Geschäftsbereich übernimmt? Sich mit dem Thema schon jetzt zu beschäftigen, macht jedenfalls Sinn und wird in Zukunft ein wichtiger Wettbewerbsfaktor sein. Anmeldung unter: www.compliance-solutions-day.at

KODEX „Diversity & Inclusion“

Erstmals seit dem Bestehen der KODEX-Reihe erscheint in Kürze ein Band, der sich nicht im typischen KODEX-Gelb zeigen wird: Der KODEX „Diversity & Inclusion“. Mit diesem Band widmet LexisNexis den Themen Diversität und Inklusion die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. http://shop.lexisnexis.at



Lexis 360® Smart ESG - schon jetzt gut gerüstet für effizientes Nachhaltigkeits-Reporting

Ab 2024 müssen Unternehmen in Österreich für Nachhaltigkeits-Reporting sorgen. Lexis 360® Smart ESG ermöglicht es Unternehmen ab sofort, Umwelt-, Sozial- und Governance-Rechtsinhalte (ESG-Rechtsinhalte) gebündelt zu erhalten. Mit Hilfe von hochmoderner KI-Technologie und auf Basis einer umfangreichen Datenbank bietet Lexis 360® Smart ESG die Möglichkeit, aktuelle Entwicklungen umfassend zu monitoren und sich im neuen Themenfeld ESG vor allem im rechtlichen Bereich auf ganzheitliche Lösungsansätze zu stützen.

" Smart ESG ist eine innovative Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, die Herausforderungen der Nachhaltigkeitsberichterstattung zu meistern und gleichzeitig ihre langfristigen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen ", so Susanne Mortimore, Geschäftsführerin von LexisNexis Österreich. " Wir sind stolz darauf, dieses Produkt auf den Markt zu bringen und einen wichtigen Beitrag zur Förderung der verantwortungsbewussten Unternehmensführung in Österreich zu leisten ." www.smart-esg.at

Legal Tech Update mit Future Law: “Die Zukunft der Rechtsbranche”

Am 27. September veranstaltet LexisNexis gemeinsam mit Future Law ein “Legal Tech Update” und schließt so den "ESG-Monat" ab. Im Rahmen dieses Events werden zukunftsweisende Technologien und Innovationen im Rechtsbereich vorgestellt, die Unternehmen bei der effektiven Integration von ESG-Strategien unterstützen. Anmeldung unter: lexis.at/legal_Tech_update_esg

Über LexisNexis:

LexisNexis Österreich ist ein führender Anbieter intelligenter Rechtsinformation. Als Pionier bei neuen Technologien kombiniert LexisNexis hochwertige Information aus Recht & Wirtschaft mit zukunftsweisenden digitalen Lösungen, um seinen Kunden mit schnelleren und relevanteren Antworten, zu besseren Entscheidungen und damit zu Vorsprung in Ihrem beruflichen Alltag zu verhelfen. www.lexisnexis.at

LexisNexis - Weil Vorsprung entscheidet!

