Laufend Gutes tun: Über 1000 Sportbegeisterte gehen am 1. Oktober für die Tiere an den Start

Tierschutzlauf wird zum 12. Mal im Wiener Prater von Tierschutz Austria, Vegane Gesellschaft und dem Sportverein Team VEGAN.AT veranstaltet

Wien (OTS) - Mitlaufen dürfen Tierfreund:innen jeden Alters in vier verschiedenen Bewerben von 100 Metern bis zu 10 Kilometern. Der gesamte Erlös kommt den Projekten der Veganen Gesellschaft und der Tierschutzarbeit zugute. Der Wiener Tierschutzlauf ist außerdem Teil des „CUPs Wienläuft“, womit durch Teilnahme am Wiener Tierschutzlauf die Möglichkeit besteht in der eigenen „CUP Wienläuft“-Wertung Punkte zu sammeln.

Von Klein bis Groß: Vier verschiedene Bewerbe

Im Zentrum der Veranstaltung steht die Begeisterung für Sport und Bewegung im Zeichen des Tierschutzes, und das in jedem Alter: Beim Knirpslauf legen die Kleinsten mit bis zu 7 Jahren am Vormittag 100 m zurück, zu Mittag geht es weiter mit dem Schüler:innenlauf bis 13 Jahre. Sowohl die Hauptläufe mit 5 und 10 km Distanz als auch der Nordic-Walking-Bewerb starten am Nachmittag. Der Start- und Zielbereich ist auf der Prater Hauptallee, gelaufen wird in Richtung Lusthaus mit einem Abstecher in die Lusthausstraße. Gleich zwei Mal absolviert wird die Runde für den 10-Kilometer-Lauf. Ergänzt wird die Veranstaltung durch ein Kinderzelt, vegane Verköstigung und Infostände zu Tierschutzthemen.

Unterstützung vor, während und nach dem Lauf

Für alle, die sich vor dem Lauf mit der Strecke vertraut machen möchten, bietet das Team VEGAN.AT geführte Vorbereitungsläufe an. An drei Terminen kann ein kostenloses Lauftraining mit geprüften Trainer:innen in Anspruch genommen werden. Beim Lauf selbst gibt es zur Unterstützung Pacemaker:innen, denen man sich für eine bestimmte Zielzeit anschließen kann.

Eckdaten – Wiener Tierschutzlauf

Datum: Sonntag, 01.10.2023, ab 10 Uhr

Ort: Prater Hauptallee, Höhe Meiereistraße, 1020 Wien

Bewerbe:

Knirpslauf: 100 m, 0-7 Jahre, Start 11:30

Schüler:innenlauf: 850 m, 8-13 Jahre, Warm-Up 11:45, Start 12:00

Hauptläufe: 5 km und 10 km, Warm-Up 13:15, Start 13:30

Nordic Walk: 5 km, Warm-Up 13:15, Start 13:40

Vorbereitungsläufe:

Keine Voranmeldung notwendig

Termine: 13., 20., 27. September (jeweils Mittwoch)

Uhrzeit: 19:00

Treffpunkt: Beginn der Prater Hauptallee (Nähe Praterstern)

Anmeldung:

Die Online-Anmeldung ist bis Sonntag, den 24.09.2023 geöffnet, eine Nachmeldung ist direkt vor Ort bis max. eine Stunde vor dem Start möglich.

Nähere Informationen:

https://www.tierschutzlauf.at/

https://www.wienlaeuft.at/de

Fotos:

www.tierschutzlauf.at/presse



Rückfragen & Kontakt:

Felix Hnat

presse @ vegan.at

+43 676 531 88 95