Nehammer und Stocker gratulieren Harald Mahrer zur Wiederwahl als Präsident des Österreichischen Wirtschaftsbundes

Nehammer: „Österreich als attraktiver Wirtschaftsstandort mit vielen Arbeitsplätzen ist im Interesse von uns allen“

Wien (OTS) - „Harald Mahrer hat schon immer bewiesen, dass er sich sehr erfolgreich für die Interessen der Unternehmerinnen und Unternehmer in unserem Land stark macht. Vor allem die Klein- und Mittelunternehmer brauchen eine starke Stimme und eine gute Vertretung, die ihnen mit Harald Mahrer und dem Wirtschaftsbund auch garantiert ist. Die Zusammenarbeit mit Harald Mahrer ist stets von Wertschätzung geprägt. Ein für Unternehmen attraktiver Wirtschaftsstandort ist im Interesse von uns allen. Deshalb ist auch die von Mahrer angekündigte Senkung der Wirtschaftskammer-Beiträge um 12% ein wichtiges Signal zur Entlastung der Wirtschaft. Ich gratuliere Harald Mahrer herzlich zur heutigen Wiederwahl als Präsident des Österreichischen Wirtschaftsbundes. Das eindeutige Wahlergebnis ist eine klare Bestätigung für seine hervorragende Arbeit in den vergangenen Jahren. Ich freue mich auf die weiter gute Zusammenarbeit im besten Sinne des österreichischen Wirtschaftsstandorts“, gratuliert Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Karl Nehammer.

„Als Volkspartei kennen und schätzen wir die zentrale Rolle, die Unternehmer in unserem Land einnehmen. Sie sind es, die Arbeitsplätze schaffen und den Wirtschaftsstandort Österreich mit Leben erfüllen. Mit dem Wirtschaftsbund und insbesondere seinem Präsidenten Harald Mahrer wird die heimischen Wirtschaft zu jeder Zeit kompetent vertreten. Ich gratuliere Harald Mahrer zur eindrucksvollen Bestätigung als Präsident des Wirtschaftsbundes. Wir werden auch in Zukunft eng zusammenarbeiten, damit sich die Anliegen der Wirtschaft in der Politik der Volkspartei wiederfinden. Denn das ist auch im Interesse der vielen Arbeitnehmer in Österreich“, sagt der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker.



Rückfragen & Kontakt:

Die Volkspartei

Abteilung Presse

Tel.:(01) 401 26-100

presse @ oevp.at

https://www.dievolkspartei.at/