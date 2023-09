Hörl gratuliert: Bestätigung für Wirtschaftsbundspitze bestätigt den bisherigen Kurs!

Harald Mahrer mit 99,3 Prozent als Präsident wiedergewählt - Tirolerin Martha Schultz als Vizepräsidentin bestätigt

Innsbruck/Wien (OTS) - Tirols Wirtschaftsbundlandesobmann NR Franz Hörl gratuliert Harald Mahrer zu dessen heutiger Wiederwahl zum Präsidenten des Österreichischen Wirtschaftsbundes. Im Rahmen der Generalversammlung in der Aula der Wissenschaften in Wien wurde auch Martha Schultz als Vizepräsidentin bestätigt. „Dies ist auch ein wichtiges Signal für die Unternehmen in unserem Bundesland. Mit Martha Schultz übernimmt eine innovative und erfolgreiche Unternehmerin somit auch weiterhin Verantwortung und stellt ihre Expertise in den Dienst anderer“, so Hörl. Auch Mahrer sei der beste Beweis dafür, wie nah der Wirtschaftsbund heute am Puls der Zeit sei. „Verlässlichkeit in der Interessenvertretung, wirtschaftlicher Weitblick und Mut treffen bei unserem Präsidenten prägnant aufeinander“, so Hörl.

