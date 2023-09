Erlebnissenenrei Zillertal macht nicht nur Muh, sondern auch Mäh

Die Zillertaler Heumilch-Pioniere liefern das Komplettpaket von Kuh, Schaf & Ziege

Mayrhofen (OTS) - Tirol’s größte Sennerei in Privatbesitz bietet das Komplettpaket und veredelt exklusiv, als einziger Milchverarbeiter in ganz Österreich, Heumilch von Kuh, Schaf & Ziege zu Premiumprodukten in Mayrhofen.



In einer Welt, in der Gesundheit und Nachhaltigkeit immer wichtiger werden, haben sich immer mehr Verbraucher auf der Suche nach gesunden und vielfältigen Nahrungsquellen für alternative Milchprodukte gewandt. Regionale Lebensmittel aus Schaf- & Ziegenheumilch haben in den letzten Jahren stark an Popularität gewonnen, denn auch sie tragen zahlreiche Vorteile in sich und bieten eine perfekte Alternative bei Kuhmilchunverträglichkeiten.

Darauf hat die Erlebnissennerei Zillertal in Mayrhofen eine gschmackige Antwort. Die Heumilch der liebenswerten, vierbeinigen Lieferanten schmeckt nicht nur gut, sondern steht auch für eine bewusste und bekömmliche Ernährung. Neben den Heumilchkühen bekommen auch deren Schafe & Ziegen nur das beste Futter: im Sommer saftige Gräser, Wiesenblumen und quellfrisches Bergquellwasser auf der Alm und im Winter das sonnengetrocknete Heu sowie mineralstoffreichen Getreideschrot. Zudem stehen genügend Auslauf und ausgiebigen Streicheleinheiten von den Bergbauern auf dem Tagesprogramm. Und das schmeckt man auch in jedem Tropfen ihrer kostbaren Heumilch.

Da gibt‘ nichts zu meckern: Schaf-Heumilch ist reich an wichtigen Nährstoffen wie Kalzium, Proteinen, Vitaminen und Mineralstoffen. Der natürliche Fettgehalt garantiert ein besonders vollmundiges Geschmackserlebnis.

Ebenso ist auch Ziegen-Heumilch eine gute Alternative bei Unverträglichkeiten und bekannt als großzügige Proteinquelle, welche als besonders gut bekömmlich gilt. Ziegenmilch ist reich an Vitamin A und D. Bereits mit einem Glas Ziegen-Heumilch können 30% des Tagesbedarfs an Calcium abgedeckt werden. Also ganz und gar nicht zickig!

Die perfekte Alternative bei Kuhmilch-Unverträglichkeiten:

Schaf-Heumilch im klimaneutralen 0,5 Liter Packerl

Edelschaf aus Schaf-Heumilch – elegant & würzig

150 g Portion – 5 Monate gereift in Familie Kröll’s Schatzkammer

Ziegen-Heumilch im klimaneutralen 0,5 Liter Packerl

Edelziege aus Ziegen-Heumilch – elegant & mild

150 g Portion – 3 Monate gereift in Familie Kröll’s Schatzkammer

Rückfragen & Kontakt:

Erlebnissennerei Zillertal

Sabrina Rupprechter

Marketing & PR

004352856390630

sabrina.rupprechter @ sennerei-zillertal.at

Weiteres Bildmaterial unter https://www.flickr.com/photos/erlebnissennereizillertal/albums