AVISO: AK/vida Pressekonferenz am 15. September 2023: Gastro-Studie: Einmal faire Arbeitsbedingungen, bitte!

Wien (OTS) - Beschäftigte in Gastro- und Hotelbetrieben gehören zu den „Stammgästen“ in der AK Beratung. Dass die Arbeitsbedingungen in dieser Branche stark verbesserungswürdig sind, zeigt auch eine aktuelle Forba-Studie. Wiewohl es auch Vorzeige-Unternehmen gibt, die es in diesem Zusammenhang vor den Vorhang zu holen gilt, bleibt das Hotel- und Gastgewerbe aus Sicht der Arbeitnehmer:innen von spürbaren Herausforderungen geprägt . Die Studienergebnisse, wie es in der Gastro und Hotellerie besser laufen kann sowie daraus ableitbare Schlussfolgerungen präsentieren bei einer Pressekonferenz:

Renate Anderl, AK Präsidentin

Roman Hebenstreit, Vorsitzender der Gewerkschaft vida

Georg Adam, Studienautor, Forba

Freitag, 15. September 2023/10.00 Uhr

AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock

1040, Plößlgasse 2

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter wien.arbeiterkammer.at/gastro

mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an michaela.lexa @ akwien.at

Wir würden uns sehr freuen, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Michaela Lexa-Frank

Tel.: (+43) 50165-12141, mobil: (+43)664 8454166

michaela.lexa @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at