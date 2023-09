L 27 Kreuzbergstraße in Großweikersdorf

Arbeiten für Fahrbahnerneuerung abgeschlossen

St. Pölten (OTS) - In Großweikersdorf wurde die Fahrbahn der Landesstraße L 27 ab der Bahnkreuzung rund 600 Meter in Richtung Kreuzberg erneuert. Die L 27 wurde auf einer Fläche von etwa 3.400 Quadratmetern durchgefräst und anschließend wurde eine neue Tragschichte hergestellt sowie eine vier Zentimeter starke Deckschichte aufgebracht. Zur Oberflächenentwässerung wurden Hochbordsteine von den Mitarbeitern der Straßenmeisterei Kirchberg am Wagram auf einer Länge von rund 400 Metern neu verlegt. Abschließend konnte das Bankett wieder an den Bestand angepasst werden.

Die Arbeiten für das Baumischverfahren führte die Firma Habau durch, die Asphaltarbeiten erledigte die Firma Strabag. Die gesamte Fahrbahnerneuerung erfolgte unter Totalsperre, die Gesamtkosten von rund 145.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Notwendig wurde das Projekt, da Aufgrund der aufgetretenen Fahrbahnschäden die Landesstraße L 27 in diesem Bereich nicht mehr den modernen Verkehrserfordernissen entsprach. Deshalb hat das Land Niederösterreich (NÖ Straßendienst) eine Fahrbahnerneuerung der L 27 von Kilometer 7,4 bis Kilometer 7,987 beschlossen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

