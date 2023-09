NEOS Wien/Emmerling: Bildungsausschuss beschließt kostenfreies Mittagessen in ganztägigen Schulen

Wien (OTS) - Ab diesem Schuljahr wird allen Schüler:innen in ganztägig geführten offenen Pflichtschulen ein kostenfreies Mittagessen zur Verfügung gestellt. Das wurde am Donnerstag im Gemeinderatsausschuss beschlossen.

Neos Wien Klubobfrau Bettina Emmerling: „Diese Maßnahme ist ein großer Schritt, um Familien in Wien zu entlasten und sicherzustellen, dass Bildung keine finanzielle Hürde darstellt. Jedes Kind hat ein Recht auf ein warmes und gesundes Mittagessen, unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern. Ich freue mich, dass diese wichtige Initiative von Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr nun offiziell auf Schiene ist.“

Von diesem Beschluss profitieren rund 23.500 Kinder und deren Familien. Somit bekommen insgesamt schon 50.000 Kinder und Jugendliche in Wien täglich ein gesundes, warmes Mittagessen kostenfrei. Familien mit zwei Kindern in ganztägig geführten Wiener Pflichtschulen ersparen sich so rund 2.000 Euro pro Schuljahr.

"In einer Zeit, in der die Kosten in vielen Lebensbereichen steigen, setzen wir in der Wiener Fortschrittskoalition alles daran, Familien gezielt zu unterstützen. Unsere jüngste Initiative ergänzt unser bereits vorgestelltes Paket zur Armutsbekämpfung. Wir möchten sicherstellen, dass Bildung für alle zugänglich und bezahlbar ist,“ so Emmerling abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Marko Knöbl

Pressesprecher, Kommunikationsleiter stv.

+43 650 405 17 43

marko.knoebl @ neos.eu