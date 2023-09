Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 8.9.: „Sicherheit zu Wasser, Land und Luft“

Wien (OTS) - „Sicherheit zu Wasser, Land und Luft“ lautet der Titel des Interviews, das Volker Obermayr mit Frequentis-Vorstandschef Norbert Haslacher führt – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 8. September um 9.42 Uhr in Ö1.

Frequentis in Wien zählt weltweit zu den führenden Anbietern bei Kommunikationssystemen. Spezialisiert ist das börsennotierte Unternehmen auf Kontroll- und Informationstechnik für Blaulichtorganisationen sowie auf die Verkehrssicherheit und -steuerung, besonders in der Luftfahrt. Im Ö1-„Saldo“-Interview spricht Vorstandschef Norbert Haslacher über mehr Effizienz und Effektivität im Bereich Mobilität sowie optimierte Einsätze von Feuerwehr, Polizei und Rettung.

