Start für neues RVW-Wohnprojekt in Wien Donaustadt/Am Langen Felde 24

Am Langen Felde 24, im pulsierenden und vielfältigen 22. Wiener Gemeindebezirk, entsteht das jüngste Wohnprojekt der Raiffeisen Vorsorge Wohnung (RVW).

Wien (OTS) - In Kooperation mit MERYN + Partner Bauträger und der Baufirma Swietelsky werden am Standort insgesamt vier Gebäude mit jeweils vier Geschoßen errichtet, davon 68 Vorsorge-Wohnungen mit 41 PKW-Stellplätzen. Heute fand der feierliche Spatenstich für das Projekt statt, das mit seinem Mix aus Eigentums- und Vorsorgewohnungen Wohnraum für Menschen jeden Alters - und Lebensstils schafft.

Die Vorsorgewohnungen haben eine Wohnfläche von 36m2 bis 117m2 und ein bis vier Zimmer. Jede Wohnung verfügt über einen Außenbereich in Form einer Loggia, Balkon, Terrasse oder Garten. Die Wohneinheiten sind perfekt geplant sowie hochwertig und langlebig ausgestattet. Die hohe Energieeffizienz des Gebäudes verringert die Betriebs- und Instandhaltungskosten maßgeblich. Alle Vorsorgewohnungen werden auf Wunsch über den Mietenpool der RVW verwaltet.

Ausgezeichnete Infrastruktur und Lage

Der Projektstandort erweist sich aufgrund seiner ausgezeichneten Infrastruktur, bester Anbindung an den öffentlichen und Individual-Verkehr sowie den nahen Grünflächen als ideal für Vorsorgewohnungen. Die Station „Kagraner Platz“ der U-Bahn-Linie U1 ist ebenso wie mehrere Straßenbahnlinien nur wenige Gehminuten entfernt und bietet eine hervorragende Verbindung zur Innenstadt. Ein vielseitiges Angebot an Lokalen, Lebensmittelgeschäften, Apotheken etc. befindet sich in unmittelbarer Nähe. Das Einkaufs- und Entertainmentcenter Donauzentrum ist via U-Bahn in nur sieben Minuten erreichbar. Auch Schulen für Kinder aller Altersstufen, Kindergärten, Arztpraxen und Sporteinrichtungen sind in nächster Umgebung.

Gleichzeitig bestechen der dörfliche Charakter und die ruhige Umgebung des Projektstandortes. Die Alte Donau mit ihren herrlichen Badeplätzen sowie Rad- und Wanderrouten sind leicht zu erreichen, auch die Blumengärten und der Badeteich Hirschstetten bieten viele Freizeitmöglichkeiten.

Krisensicher und inflationsgeschützt

Marion Weinberger-Fritz, Geschäftsführerin der Raiffeisen Vorsorge Wohnung, ist überzeugt, dass das neue Wohnprojekt rasch viele interessierte Anleger finden wird. „Gerade in unsicheren Zeiten stellt sich die Frage nach der richtigen Anlageform. Getreu dem Motto ‚In reale Werte investieren‘ bieten sich Vorsorgewohnungen an – krisensicher und inflationsgeschützt. Als Österreichs führender Anbieter in diesem Segment wählen wir unsere Wohnbauprojekte, aktuell den Standort in Wien Donaustadt, sehr sorgfältig aus. Die gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr sowie die optimale Infrastruktur dieses Objektes entspricht voll und ganz den hohen Ansprüchen einer Vorsorgewohnung.“ Der RVW-Mietenpool entlastet die WohnungseigentümerInnen zudem vom organisatorischen Aufwand des Vermietens und bietet zusätzlich Einkommenssicherheit.

Die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH befindet sich zu 100 % im Eigentum der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien Gen.m.b.H und nützt Synergien in den Bereichen Immobilien, Finanzen und Bankdienstleistungen.

Die Zusammensetzung des RVW-Teams spiegelt das langjährige herausragende Know-how in den Bereichen Finanzen, Immobilien-Projektentwicklung, Bauträgertätigkeit, Vorsorgewohnungen und Vermarktung/Vermietung wider. Mit sorgfältiger Projekt-Auswahl, Planung, Kalkulation und dank effizientem Projektmanagement wird bei den fertiggestellten Vorsorgewohnungs-Projekten ein durchschnittlicher Vermietungsgrad von 95 bis 100 % erzielt.

Die MERYN + Partner Bauträger GmbH befindet sich zu 100 % im Eigentum der zu Mag. Alexander Meryns Unternehmensgruppe zählenden ACM Holding GmbH, welche Grundeigentümerin sowie Initiator des Projektes „Am langen Felde 24“ ist. Die für die Umsetzung und Realisierung des Projektes verantwortliche MERYN + Partner Bauträger GmbH bildet von der Standortsuche über die Konzeptionierung und Errichtung bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe von Immobilien aller Art, das komplette Spektrum der Immobilienentwicklung und sämtlichen damit verbundenen Leitungen, unter der Prämisse ökonomischer und ökologischer Nachhaltigkeit sowie sozialer Verantwortung, ab. MERYN + Partner bietet Käufern sowie Verkäufern umfassende Beratungsleistungen, maßgeschneidert auf die jeweiligen Bedürfnisse und unter Berücksichtigung der aktuellen Marktsituation.

Rückfragen & Kontakt:

Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH

Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1

1020 Wien

Tel.: +43 (1)533 3000

Fax: +43 (1)533 3000-2995

vorsorgewohnungen @ rvw.at

www.rvw.at