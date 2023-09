AVISO: Empfang für Team Austria - Österreichs EuroSkills-Held:innen

Am 11. September, 16.00 Uhr, werden Österreichs Teilnehmer- bzw. Gewinner:innen der Berufseuropameisterschaften EuroSkills 2023 in der WKÖ feierlich empfangen

Wien (OTS) - Noch sind EuroSkills 2023 im polnischen Danzig voll im Gang: Bis 9. September kämpfen 44 Teilnehmer:innen aus Österreich in 38 Berufen um Gold, Silber und Bronze.

Am Montag, 11. September 2023 wird das starke Team Austria unmittelbar nach seiner Rückkehr aus Polen in der Wirtschaftskammer Österreich feierlich empfangen und geehrt. Zu diesem Anlass laden wir Medienvertreter:innen herzlich in die WKÖ ein.

Im Rahmen der Zeremonie gibt es die Möglichkeit, mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Gespräche zu führen sowie Fotos zu machen. Als Gratulanten angekündigt haben sich neben WKÖ-Vizepräsident Philipp Gady und Skills-Austria-Präsident Josef Herk auch Bildungsminister Martin Polaschek, Staatssekretärin Claudia Plakolm und BMAW-Sektionschef Georg Konetzky.





Wann? Montag, 11. September 2023, ab 16.00 Uhr, Einlass ab 15.30 Uhr

Wo? Julius-Raab-Saal, Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien



Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Voranmeldung unter christoph.sammer@skillsaustria.at

Rückfragen & Kontakt:

Christoph Sammer

SkillsAustria – Verein zur Förderung von Berufswettbewerben

Kommunikation & Medienbetreuung

T +43 664 233 0908

E christoph.sammer @ skillsaustria.at



DMC – Data & Media Center DMC

Wirtschaftskammer Österreich

T 05 90 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at