W24 live: Wiener Elektro Tage 2023 am Rathausplatz

Wien (OTS) - Am Mittwoch, den 13. September, ab 12:30 Uhr gehts los: W24 überträgt die Eröffnung der Wiener Elektro Tage am Rathausplatz live. Die zentrale Frage heißt hier: „Wie schaffen wir die Mobilitätswende?“, am Wochenende gibt es beim Wiener Stadtfernsehen W24 zusätzlich eigene Highlight Sendungen.

Die Wiener Elektro Tage bieten von 13. bis 17. September einen einzigartigen Überblick über aktuelle E-Autos, Zweirad-Neuheiten, innovative Ladelösungen und einen bewussten und nachhaltigen Lifestyle. Die Mobilitätswende ist einer der Schlüsselfaktoren zur Erreichung der Klimaziele. Richtig umgesetzt kann sie auch in Österreich zu einem gewaltigen Wirtschaftsmotor werden. Mobilität geht uns alle etwas an und das auf allen Verkehrswegen. Aus diesem Grunde präsentieren sich beim diesjährigen Event Aussteller mit vollelektrischen Lösungen für alle Verkehrswege.

„W24 ist Partner der Wiener Elektro Tage, weil auch wir Verantwortung tragen für gute Antworten auf die Frage: „Wie lässt sich effektiver Klimaschutz mit unserem täglichen Unterwegs-Sein in der Stadt verbinden?“ Am Rathausplatz wird dazu unter anderem eine überzeugende Leistungsschau der E-Mobilität zu sehen sein. Information, Unterhaltung und sensationelle Liveacts für die ganze Familie“, sagt W24 Geschäftsführer Marcin Kotlowski.

Am Samstag, den 16.09. zeigt W24 ab 14:00 Uhr die Highlights der Veranstaltung und den vie:mobility Podiumsgesprächen. Den Auftakt zum Thema „Wirtschaftsstandorte mobil & nachhaltig weiterentwickeln“ machen Dr. Alexander Biach, Wiener Standortanwalt & stv. Direktor WKW, Mag. Oliver Stribl, Geschäftsführer Wien Holding, Mag.a Ulrike Huemer, Magistratsdirektorin der Stadt Linz, Johann Breiteneder, Vorstand BIP und Mag. Julian Jäger, Vorstand Wiener Flughafen. Im Anschluss sprechen Stefan Gubi, Geschäftsführer Windhager, DI Mag. Michael Strebl, Vorsitzender der Geschäftsführung Wien Energie, Dir. Ernst Bach, Vorstandsvorsitzender Sozialbau AG, DI Andrea Faast, stv. AR-Vorsitzende Wiener Stadtwerke und Bereichsleiterin WKW André Felker, MBA, Geschäftsführer backbone über die Herausforderungen des Klimawandels und der Energiekrise.

„Mit den Wiener Elektro Tagen möchten wir ein starkes Zeichen für nachhaltige und zukunftsorientierte Mobilität setzen. Die Mobilitätswende ist einer der Schlüsselfaktoren zur Erreichung der Klimaziele. Richtig umgesetzt kann sie auch in Österreich zu einem gewaltigen Wirtschaftsmotor werden. Wir freuen uns als Veranstalter am Rathausplatz zu gastieren und bedanken uns bei der Stadt Wien", freut sich Andreas Martin, Geschäftsführer der Porsche Media & Creative und Veranstalter der Elektro Tage.

Die Wiener Elektro Tage finden bei freiem Eintritt statt. Alle weiteren Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter www.wiener-elektrotage.at.

Ausstrahlungszeiten: Am 13.09. ab 12:30 Liveberichterstattung von den Elektro Tagen sowie am 16.9. ab 14 Uhr die Highlight-Sendung vom Rathausplatz auf W24 und w24.at.

