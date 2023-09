ORF-III-Wochenhighlights: „zeit.geschichte“-Abend über Korruption, Doku-Premiere „Wien 1873 – Expo, Krach und Cholera“

Außerdem: „Erlebnis Bühne“ vom Herbstgold Festival in Eisenstadt und der Linzer Klangwolke – vom 11. bis 17. September

Wien (OTS) - Vierteiliger „ORF III Themenmontag“ über u. a. „Verkaufstricks beim Discounter-Riesen“

Am 11. September 2023 startet der „ORF III Themenmontag“ ab 20.15 Uhr mit vier Dokumentationen in die Woche: Zuerst widmet sich der Film „Die Lidl-Insider“ den „Verkaufstricks beim Discounter-Riesen“. Danach geht es mit Reportagen zu anderen namhaften Lebensmittel-Unternehmen weiter: „Der große Tchibo Report“ (21.05 Uhr), „Der REWE-Check“ (21.55 Uhr) und „Der Barilla-Check“ (22.45 Uhr).

„ORF III Kulturdienstag“: Neue „Erbe Österreich“-Doku; „Streitzeit“ zum Fall Teichtmeister

Der „ORF III Kulturdienstag“ am 12. September präsentiert die neue „Erbe Österreich“-Produktion „Wien 1873 – Expo, Krach und Cholera“ (20.15 Uhr) über ein bewegtes Jahr in der Geschichte der Stadt mit historischen Höhen und Tiefen. Thema sind u. a. die Weltausstellung, der Ausbruch der Cholera-Epidemie sowie die Eröffnung der ersten Wiener Hochquellleitung. Danach folgen mit „Habsburgs Rothschild“ (21.05 Uhr) und „Der Tiroler Bauernrebell: Michael Gaismair“ (21.55 Uhr) zwei weitere „Erbe Österreich“-Dokumentationen. Den „ORF III Kulturdienstag“ beschließt eine neue Ausgabe der ORF-III-„Streitzeit“ zum Fall Florian Teichtmeister. Nach dem Gerichtsurteil gegen den Schauspieler diskutiert Peter Fässlacher mit seinen Gästen über Fragen wie: Kann es Straftäterinnen und -tätern gelingen, wieder Teil jener Gesellschaft zu werden, die sie kollektiv verurteilt hat? Und:

Bleibt man in den Köpfen der Menschen für immer schuldig, selbst wenn das gerichtliche Urteil verbüßt wurde? Zu Gast ist u. a. Gerichtspsychiaterin Heidi Kastner.

Medizin in ORF III: Neue Ausgabe „MERYN am Montag“; „treffpunkt medizin“-Doppel am Mittwoch

In einer neuen Ausgabe der Call-In-Sendung „MERYN am Montag“ (11. September, 18.45 Uhr) beantwortet ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn gemeinsam mit Dagmar Burkart-Küttner, Internistin und Leiterin der Rhythmusambulanz sowie der Schrittmacher- und AICD-Ambulanz im Wiener Hanusch-Krankenhaus, Fragen zum Thema Herzschrittmacher. Wie genau funktioniert dieser? Wie kann man sich den Eingriff zur Implantation eines Herzschrittmachers vorstellen? Und was sind die häufigsten Komplikationen? Am Mittwoch, dem 13. September, wirft die neue „treffpunkt medizin“-Dokumentation „Frauen sind anders, Männer auch“ (22.30 Uhr) u. a. einen Blick in die Zukunft der Gender-Medizin. Kann jeder Mensch medizinisch gleichbehandelt werden, unabhängig vom Geschlecht? Sind biologische Unterschiede zwischen Mann und Frau für die Medizin unerheblich? Haben Frauen die gleichen Symptome wie Männer? Eine weitere „treffpunkt medizin“-Produktion thematisiert „Hormone, Sex und niemals krank: So geht Männergesundheit?!“.

Doku-Highlights in „Heimat Österreich“, „Landleben“ und „Land der Berge“

„Heimat Österreich“ begibt sich in der Neuproduktion „Am Hintersteiner See“ (20.15 Uhr) zu einem Tiroler Bergbauernhof auf fast 900 Metern Höhe, umgeben von der Bergwelt des Wilden Kaisers. In „Landleben“ geht es „Rund um das Brandnertal“ (21.05 Uhr), zwischen Bludenz und dem Lünersee gelegen, wo die Einheimischen einen engen Zusammenhalt pflegen. Eine zweite „Landleben“-Folge sieht sich im „Kaunertal“ (21.55 Uhr) in den Ötztaler Alpen um. Am Donnerstag, dem 14. September, lädt die „Land der Berge“- Neuproduktion „Vom Gletscher zum Weinberg“ (20.15 Uhr) auf eine Entdeckungsreise kultureller Glanzstücke und kleiner Wunder der Natur ein. Vom karstigen Dachsteingebirge bis in die mit Pappeln und Weinreben gesäumte „steirische Toskana“ begibt sich der ehemalige „Money Maker“-Moderator und passionierte Weitwanderer Alexander Rüdiger auf eine 35-tägige Wanderung quer durch die vielfältige Landschaft der Steiermark.

Oktoberfest in der „Donnerstag Nacht“

„Die Donnerstag Nacht“ lädt am 14. September zum „Oktoberfest mit den Kabarettstars“ (21.05 Uhr). Anlässlich der berühmten Münchner Wiesen zeigt ORF III die besten Pointen, lustigsten Ausschnitte und Schätze aus dem Archiv: Von Kabarettstars wie Monika Gruber, Martina Schwarzmann über Gerhard Polt bis Martin Frank und Christine Eixenberger. Anschließend folgen die Sendungen „Kleinkunst aus dem Orpheum Graz“ mit „Martin Frank – Einer für alle, alle für keinen“ (22.30 Uhr) und „Kabarett im Turm“ mit „Christine Eixenberger – Einbildungsfreiheit“ (23.35 Uhr).

„zeit.geschichte“-Abend zum Thema Korruption ab 1918

Am Samstag, dem 16. September, tanzt die „zeit.geschichte“ den „Tango Korrupti“ (20.15 Uhr) und zeigt die Doku-Premiere „Österreich zwischen Korruption und Freunderlwirtschaft“. Von der gekauften Berichterstattung des Zeitungszaren Imre Bekessy in den 1920er-Jahren bis zum AKH-Skandal, von der „Phönix-Affäre“, die Schuschniggs Ständestaat erschütterte, über den Krauland-Skandal der frühen 1950er bis hin zu diversen Affären der jüngeren Vergangenheit. Die Liste der österreichischen Korruptionsskandale seit 1918 ist lang. In der neuen ORF-III-Dokumentation von Günter Kaindlstorfer bittet Kabarettstar Florian Scheuba als Zeremonienmeister prominente Expertinnen und Experten wie Irmgard Griss, Florian Klenk, Eva Geiblinger, Peter Michael Lingens, Hubert Sickinger und Oliver Rathkolb zum „Tango Korrupti“ und geht mit ihnen der Korruptionsanfälligkeit der „österreichischen Seele“ auf den Grund.

Anschließend erzählt, ebenfalls neu in ORF III, die Dokumentation „Die rote Fini – Die verschwundenen Millionen der DDR“ (21.05 Uhr) die Geschichte von Rudolfine Steindling, einer der größten Wirtschaftsverbrecherinnen des vergangenen Jahrhunderts. Mit allen Mitteln, die ihr im Kalten Krieg zur Verfügung standen, brachte sie den Handel mit der DDR via Österreich für die SED in Schwung und mit Devisen-, Spionage- und Embargogeschäften den Geheimdiensten und den KPÖ- und DDR-Wirtschaftsapparaten Millionen für die SED. Nach dem Mauerfall sollte das Vermögen beschlagnahmt werden, doch die rote Fini hatte das Geld bereits raffiniert verschwinden lassen. Ob sie damit erfolgreich war und ob die Deutschen am Ende doch noch zu ihrem Geld kamen, wird im Film aufgelöst.

Den Themenabend beschließen die Dokus „Jahrzehnte in Rot Weiß Rot – Die 80er Jahre“ (21.55 Uhr) und „Die Minister und ihre Skandale“ (22.50 Uhr).

Klassikhighlights am Sonntag: Eröffnungskonzert Herbstgold Festival, „Linzer Klangwolke 23“

Am Sonntag, dem 17. September, präsentiert „Erlebnis Bühne“ im Hauptabend „Herbstgold mit Julian Rachlin“ (20.15 Uhr) aus dem prachtvollen Haydnsaal im Schloss Esterházy. Der künstlerische Leiter des Festivals eröffnet mit dem Chamber Orchestra of Europe nicht nur das diesjährige Kulturereignis sondern steht auch selbst mit einer Doppelrolle auf der Bühne: als Solist in Sergei Prokofjews Violinkonzert Nr. 2 und als musikalischer Leiter. Im Spätabend begibt sich die „Linzer Klangwolke 23“ (23.45 Uhr) unter dem Titel „ODYSSEY. A Journey Through Worlds“ – „Odyssee. Eine Reise durch Welten“ auf ein Abenteuer auf dem Fluss des Lebens.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at