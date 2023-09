Wölbitsch ad Fernwärme: SPÖ praktiziert Politik zulasten der Bevölkerung

SPÖ hat Kontrolle durch E-Control verhindert – Wienerinnen und Wiener müssen entlastet werden

Wien (OTS) - „Das Muster wiederholt sich. Offensichtlich sind die SPÖ und die Wien Energie weiterhin bestrebt den Profit zu maximieren, anstatt die Bevölkerung zu entlasten“, so Klubobmann Markus Wölbitsch angesichts der heutigen Berichterstattung in der Tageszeitung „Kurier“ zum Thema Fernwärme.



So habe laut dem Bericht die SPÖ auf Bundesebene verhindert, dass die Zuständigkeit der Kontrolle durch die E-Control in Zusammenhang mit der Fernwärme im entsprechenden Gesetz festgelegt wird.

Effektive Kontrolle und Preistransparenz gefordert

Das WIFO habe gestern bekanntlich die hohen Fernwärmepreise kritisiert und gefordert, dass es im Bereich der Fernwärme effektive Kontrollen und eine Regulierung brauche. Dies könnte die E-Control übernehmen. Denn in Wien sei die Gemeinde selbst der Prüfer und diese gleichzeitig Eigentümerin der Wien Energie und der Fernwärme. „Es kann nicht sein, dass man sich dieser Kontrolle entziehen will und somit möglicherweise überhöhte Preise an die Kundinnen und Kunden weitergibt. Hier ist volle Transparenz gefordert“, so Wölbitsch weiter.

Dieses Verhalten der Sozialdemokratie sei geradezu typisch im Konnex mit der Causa Wien Energie. So habe auch ein Gutachten bestätigt, dass mit der von der stadteigenen Wien Energie verfolgten Geschäftspolitik versucht wird, den Profit zu maximieren, jedoch gleichzeitig keine Absicherung gegen steigende Preise für die Endkunden vorgenommen werde.

„Es kann nicht sein, dass am Ende die Kundinnen und Kunden zur Kasse gebeten werden. Eine umfassende Kontrolle und Preistransparenz ist unbedingt erforderlich“, so Wölbitsch abschließend.

