FPÖ – Krauss: Ganzjährige Grätzloasen sind Parkplatzraub der ersten Güte

Wien (OTS) - Kein Verständnis hat der Wiener FPÖ Klubobmann und Bezirksparteiobmann in der Josefstadt, Maximilian Krauss, dafür, dass die Grätzloasen nun ganzjährig stehen bleiben dürfen. Über die effektive Nutzung der Holzverschläge – mehr sind die Grätzloasen nämlich nicht – könnte man ohnehin streiten. Denn gerade im 8. Bezirk ist zu beobachten, dass die Anrainer sich in den Parks aufhalten und nicht die Grätzloasen nutzen. Diese nun in der kalten Jahreszeit stehenzulassen und damit Autofahrer, die gerade in der Josefstadt massiv unter der Parkplatznot leiden, die nicht zuletzt wegen dem U-Bahnbau noch verschärft wurde, weiter zu schikanieren, ist für den Freiheitlichen ein Skandal. „Ich bin gespannt, wie viele Menschen sich bei Wind und Wetter dazu entscheiden werden, sich in der Kälte niederzulassen – vermutlich niemand. Autofahrern aber eine Parkpickerlgebühr abzunehmen und ihnen dann die wenigen Stellplätze auch noch rauben, ist wieder einmal typisch SPÖ. Hier will man offenbar Wähler aus dem grünen Bobo-Spektrum für sich gewinnen. Ich fordere von Stadtrat Czernorszky diese Verordnung wieder zurückzunehmen“, sagt Krauss.

