Industrie gratuliert zum 100-jährigen Bestehen des World Energy Councils

Fragen einer sicheren und nachhaltigen Energieversorgung aktuell herausfordernd – World Energy Council leistet in diesem Bereich seit Jahren hervorragende Arbeit

Wien (OTS) - Gerade in der noch immer angespannten Energiesicherheits- und Energiepreissituation kommt der Strandortfaktor Energie in Österreich eine wichtige Rolle zu und nimmt auch eine besondere Stellung in der Arbeit der Industriellenvereinigung (IV) ein. Angesichts der mittel- bis langfristig zu erwartenden hohen Energiepreise, die deutlich höher sind als in anderen Regionen der Welt, bleibt die Sicherung leistbarer Energie für Industriegüter aus Österreich eine zentrale Priorität.

In einer globalisierten (Energie-)Welt versteht sich die Industriellenvereinigung auch über den nationalen Rahmen hinaus als Vernetzungsplattform auf internationaler Ebene - ein Verständnis, das sich auch stark mit den Zielen des World Energy Councils deckt. Vor diesem Hintergrund gratuliert die Industriellenvereinigung zum 100-jährigen Bestehen und freut sich auf weiterhin gute und kooperative Zusammenarbeit.

Rückfragen & Kontakt:

Industriellenvereinigung

Marlena Mayer

Pressesprecherin

+43 (1) 711 35-2315

marlena.mayer @ iv.at

https://iv.at/