SLASH Filmfestival 2023: Gesamtprogramm

Gesamtprogramm und Festivaltrailer

Wien (OTS) - Zum 14. Mal präsentiert das SLASH Filmfestival von 21. September bis 1. Oktober in Filmcasino, Metro Kinokulturhaus und Gartenbaukino die fantastischsten, schaurigsten und merkwürdigsten cineastischen Kapriolen des zeitgenössischen Genrekinos. Selten zuvor waren in der Selektion von rund 80 Lang- und Kurzfilmen so viele bizarre, entgrenzte und groteske Arbeiten zu entdecken, wie in der diesjährigen Festivalausgabe. In Anwesenheit hochkarätiger Filmgäste, wie etwa Regisseur Brandon Cronenberg und Kameramann Karim Hussain (POSSESSOR) oder Schauspiellegende Michael Ironside (SCANNERS, TOTAL RECALL) lädt das SLASH zu 11 Tagen ekstatischem Eskapismus in den unheiligen Hallen des Kinos. Das Gesamtprogramm ist ab heute verfügbar, der Ticketverkauf startet am 8. September um 17 Uhr.

>>> ZUM FILMPROGRAMM <<<

>>> PROGRAMMKATALOG (PDF) <<<

Festivaltrailer: SLASH Filmfestival - Trailer 2023 - YouTube

Anlässlich der Programmveröffentlichung präsentieren wir heute den grandiosen SLASH Festivaltrailer 2023: In diesem Jahr werfen uns das Fleischwolf Kollektiv und HYPHE in eine tote und ausgetrocknete Welt und konfrontieren uns mit dem Konflikt zwischen Streaming und Kino, der im Trailer zum großen Krieg der verfeindeten Lager des bösen Dr. Streamers und der engelsgleichen Stuntfrau Fantastique überspitzt worden ist. Abermals unter der Regie von Michael Winiecki setzt das Fleischwolf Kollektiv in diesem Jahr neben den harten Gitarrenriffs von Venator und einer allgemein sehr vom Heavy Metal-Magazin inspirierten Ästhetik auf Miniaturen, praktische Effekte und Puppeteering. All das wundervoll gestaltet und unter der künstlerischen Leitung von Jonas Nussbaum und Elias Fleischer. Das ist Jim Henson, aber auch Mad Max, natürlich Saturday Morning Cartoons und vor allem ganz viel Spaß.

Start des Vorverkaufs: 8. September, 17:00 Uhr

Akkreditierung bis 10. September möglich

SLASH Filmfestival 2023

21. September - 1. Oktober 2023

Filmcasino | Metro Kinokulturhaus | Gartenbaukino



Rückfragen & Kontakt:

Kontakt für Presserückfragen:

Matthias Eckkrammer | press @ slashfilmfestival.com



www.slashfilmfestival.com/

Download Filmstills: www.slashfilmfestival.com/presse