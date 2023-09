SPÖ-Schieder zu UK-Rückkehr in EU-Forschungsprogramm: „Welcome home!“

Wissenschaft und Forschung leben von grenzüberschreitender Kooperation

Wien (OTS/SK) - Heute wurde die Rückkehr Großbritanniens ins EU-Forschungsprogramm „Horizon Europe“ verkündet. SPÖ-EU-Delegationsleiter und Brexit/UK-Berichterstatter im EU-Parlament Andreas Schieder zeigt sich erfreut: „Nach jahrelangem Stillstand in der Forschungskooperation ist das ein wichtiger und überfälliger Schritt. Exzellenz in Wissenschaft und Forschung braucht disziplinen- und institutionenübergreifende Kooperation wie der Mensch die Luft zum Atmen. Und die britischen Universitäten gehören zu den besten der Welt. Es ist auch ein politisches Signal der pragmatischen Annäherung, die Zusammenarbeit in diesem Bereich macht einfach Sinn und bringt Vorteile für die EU und Großbritannien. An dieser Stelle gebührt auch der professionellen und unaufgeregten Verhandlungsführung von Kommissions-Vizepräsident Maroš Šefčovič ein großer Dank.“ ****

Schieder hofft auf Signalwirkung für weitere Politikbereiche: „Dieses Beispiel sollte Schule machen, um die Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich generell auf eine kooperative und pragmatische Basis zu stellen. Ich werde mich als UK-Berichterstatter des EU-Parlaments jedenfalls dafür einsetzen.“ (Schluss) bj

Rückfragen & Kontakt:

Jakob Flossmann

Pressesprecher der SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament

+43 660 562 11 99

jakob.flossmann @ europarl.europa.eu