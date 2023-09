Die geheimnisvolle Welt der Pilze

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 16. September 2023, um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Pilze sind die wohl komplexesten Lebewesen mit weltweit über 5 Millionen Arten, von denen bis heute nur ein Bruchteil wissenschaftlich erforscht ist. Das „Land und Leute“-Team begleitet Pilzexperten von der mykologischen Arbeitsgemeinschaft im Biologiezentrum Linz bei der Pilzsuche. Pilze sind nicht nur für das Ökosystem Wald von enormer Bedeutung, sondern auch für den Menschen. Aus Pilzen lassen sich nämlich nicht nur wunderbar schmeckende Gerichte zaubern. Auch Kleidung und Papier lässt sich aus Pilzen herstellen und in der Forschung sind sie unerlässlich.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 16. September:

*Weinviertler Superfood in der Bowl

Es muss nicht immer Avocado sein. Im niederösterreichischen Weinviertel wächst eine bunte Vielfalt an Superfoods, die sich für herbstliche Bowl-Rezepte eignet: von der Kichererbse über die Goji-Beere bis zum Kürbis.

*Forschungsprojekt „Apfel“

Extreme Wetterereignisse setzen Obstbauern unter Druck. In der steirischen Versuchsstation Haidegg forschen Wissenschaftler mit verschiedenen Methoden und Technologien an Wachstumsförderung, Robotisierung und an neuen Sorten, um die Apfelwirtschaft zukunftsfit zu machen.

*Wachgeküsster Bauernhof

Ein junges Paar aus Kärnten holt einen alten Bauernhof in Globsanitz aus seinem Dornröschenschlaf. Der seit 70 Jahren verwaiste Hof wird nun saniert und mit Ziegen und vielen Bio-Produkten wirtschaftlich auf Schiene gebracht.

*Mostviertler Feldversuche

Regionale Lebensmittel wie Wildschwein, Most oder Dirndlfrucht fantasievoll an eindrucksvollen Orten kochen, ist die Idee hinter den „Mostviertler Feldversuchen“. Wir waren auf der Burg Weissenburg im niederösterreichischen Pielachtal dabei, wo Spitzenköche Besucher kulinarisch verwöhnt haben.

