Hammer/Grüne: Wo Liberale Verantwortung tragen, gerät Klimaschutz unter die Räder

Nur Grüne garantieren konsequenten Klimaschutz

Wien (OTS) - „Wir Grüne und insbesondere Klimaschutzministerin Leonore Gewessler sind diejenigen, die den Klimaschutz-Stillstand der letzten Jahrzehnte beendet haben. In den vergangenen Jahren unserer Regierungsbeteiligung ist im Klimaschutz so viel weitergegangen wie noch nie zuvor, das ist unbestreitbar. Während die NEOS stillschweigend den Bau der Stadtstraße hingenommen haben, hat Ministerin Gewessler der Bodenzerstörung durch die Lobauautobahn einen Riegel vorgeschoben", sagt Lukas Hammer, Klimaschutzsprecher der Grünen.



Maßnahmen wie die Einführung des Klimatickets, der ökosozialen Steuerreform, eines Pfand- und Mehrwegsystems, ein Rekord-Budget für Heizungstausch, thermische Sanierungen, Öffi- und Radinfrastruktur sowie der Rekord-Ausbau erneuerbarer Energien zeugen von der Entschlossenheit der Grünen im Kampf gegen die Klimakrise. „Der Widerstand war bei all diesen Vorhaben aus allen Richtungen enorm, trotzdem haben wir uns in vielen Fällen nach harten Auseinandersetzungen durchgesetzt und all das umgesetzt. Diese Erfolge zeigen auch ihre Wirkung. Erstmals sinken die Emissionen in allen Bereichen und sind auf dem niedrigsten Wert seit 1990", meint Hammer.

„Anstatt haltlos Worthülsen von sich zu geben, sollten die NEOS lieber vor ihrer eigenen Haustür kehren und dort wo sie selbst Verantwortung tragen, einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Denn wir sehen: Dort, wo Liberale Parteien Verantwortung tragen und regieren, bleibt der Klimaschutz auf der Strecke. Im Parlament haben die NEOS gegen die Einführung des CO2-Preises und Klimabonus gestimmt. In Deutschland ist der liberale Verkehrsminister der Hauptvertreter einer Anti-Klimaschutzpolitik, die den fossilen Energien und dem grenzenlosen Straßenbau weiter hinterher hechelt", sagt Hammer.



