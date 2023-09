37 Jahre Lotto: Warum die „27“ Bestand hat, und die „3“ weniger

„6 aus 45“ feiert Geburtstag und wird heute 37 Jahre. Doch das ist nicht der einzige Grund zum Feiern im September.

Wien (OTS) - Der 7. September 1986 revolutionierte den österreichischen Glücksspielmarkt nachhaltig: Es fand die erste Ziehung von Lotto „6 aus 45“ statt, und seit diesem Zeitpunkt dreht sich alles um die „sechs Richtigen“.

Anlässlich des Geburtstages begaben sich die Österreichischen Lotterien auf die Suche nach ganz speziellen sechs Zahlen, die diese Epoche prägten, und wurden rasch fündig. Man stieß dabei auf Zahlen unterschiedlichen Charakters: Manche haben Bestand bis in alle Ewigkeit, manche sind flüchtig wie gasförmige Stoffe, und wiederum andere ändern sich mit mehr oder weniger großer Trägheit. Wie auch immer, sie können in dieser Konstellation zwar niemals zu einem Lotto Sechser führen, sind aber für den Geburtstag von Bedeutung:

3 – ist jene Zahl, die seit Beginn am öftesten gezogen wurde. Sie rollte 491 mal aus dem Ziehungstrichter und stammt damit aus dem flexiblen Bereich der „Häufigkeit der gezogenen Zahlen“.

23 – gibt die Anzahl der meisten in einer einzigen Runde erzielten Sechser an; so geschehen am Sonntag, den 21. Mai 1989, und mit umgerechnet rund 37.000 Euro war es auch die bisher niedrigste Gewinnquote, die je für einen Sechser bezahlt wurde. Eine Zahl, die noch länger Bestand haben dürfte.

27 – war die allererste Zahl, die bei der allerersten Ziehung am 7. September 1986 gezogen wurde. Daran wird sich bis in alle Ewigkeit nichts mehr ändern.

3.209 – ist die Anzahl der Sechser, die in 37 Jahren erzielt wurde. Kann, muss sich aber nicht schon in der nächsten Runde ändern.

3.316 – ist die Anzahl der Ziehungen, die es seit Einführung von „6 aus 45“ gab. Ändert sich definitiv bereits nach der nächsten Ziehung.

15.000.000 – ist gerundet die Anzahl der Euro, die es für den höchsten bislang erzielten Sechser gab. Exakt 14.926.157,30 Euro gingen am 21. November 2018 für einen Solo-Sechser nach dem ersten Siebenfachjackpot nach Niederösterreich. Steht zumindest bis zum nächsten Siebenfachjackpot unangefochten an der Spitze der Liste mit den höchsten Lotto Gewinnen.

Evelyn Vysher feiert 20er

Das Bundesland mit der absolut höchsten Zahl an Sechser ist Wien, wo 737 Sechser erzielt wurden. Die relativ meisten Sechser gab es in Kärnten mit einem Sechser pro 2.425 Einwohnern. Und der Bezirk mit den meisten Sechsern ist Graz-Stadt, wo 113 mal die „sechs Richtigen“ getippt wurden.

A propos Graz: Die steirische Landeshauptstadt hat mit dem zweiten Jubiläum zu tun, das im September in Zusammenhang mit Lotto gefeiert wird: Sie ist die Geburtsstadt von Evelyn Vysher, die exakt am Sonntag, den 24. September 2023 ihr 20-jähriges Jubiläum als Moderatorin der Lotto Ziehung feiert.

Foto zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/37-Jahre-Lotto

