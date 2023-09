20. Bezirk: „Geniale Göttin“ am 14.9. im WIFAR zu sehen

Ab sofort sind Anmeldungen via E-Mail möglich: wifar@aon.at

Wien (OTS/RK) - Die nächsten Vorführungen im „Wiener Filmarchiv der Arbeiterbewegung - WIFAR (20., Wallensteinstraße 68-72, Stiege 1) finden am Donnerstag, 14. September, statt. Um 15.00 Uhr beginnt die erste Vorstellung, bei der die Komödie „Die Nacht vor der Hochzeit“ (US 1940, Regie: George Cukor, mit Katharine Hepburn, Cary Grant und James Stewart) gezeigt wird. Die Handlung: 2 Reporter sollen über eine Heirat berichten und schon im Vorfeld kommt es zu Verwicklungen. Um 18.00 Uhr fängt eine Aufführung des Streifens „Geniale Göttin – Die Geschichte von Hedy Lamarr“ (US 2017, Regie: Alexandra Dean, mit Nino Amareno, Charles Amirkhanian und Jeanine Basinger) an, der das Leben von Hedy Lamarr dokumentiert. Im Fokus steht nicht allein der Film-Star, sondern auch Lamarrs Wirken als Erfinderin. Der Eintritt ist bei beiden Vorstellungen kostenlos. Spenden der Besucher*innen sind willkommen. Die Zahl der Plätze im „WIFAR“ ist begrenzt. Ab sofort nehmen die ehrenamtlich tätigen Film-Historiker*innen gerne Anmeldungen unter der Telefonnummer 37 45 312 entgegen. Reservierungen per E-Mail: wifar@aon.at.

