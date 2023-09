Weiterentwicklung und Modernisierung der Wiener Polizeistruktur

Wien (OTS) - Die Wiener Polizei arbeitet ständig daran, die bestehenden Strukturen den Erfordernissen des Zusammenlebens in einer Großstadt anzupassen. Dazu ist eine stetige Weiterentwicklung und Modernisierung in verschiedensten Bereichen der Polizeiarbeit und der organisatorischen Rahmenbedingungen notwendig.

Alle 81 Wiener Polizeiinspektionen sind rund um die Uhr für Bürgeranliegen geöffnet, obwohl der Bedarf der Bevölkerung nicht mehr in diesem Ausmaß gegeben ist, als dies vor Jahrzehnten noch der Fall war.

Seit mehr als 20 Jahren fällt der Bereich des Melde- und Fundwesens in die Zuständigkeit des Magistrates und gleichzeitig wurde in den letzten Jahren das Funkstreifensystem erheblich ausgeweitet. Aus diesem Grund ist eine durchgehende Öffnung aller existierenden Polizeiinspektionen nicht mehr zeitgemäß, insbesondere im Hinblick auf den Ausbau der Online-Anzeigemöglichkeiten.

Ab 1. Oktober 2023 kommt es nun zu einer zeitgemäßen Anpassung der Besetzungsdienste an die tatsächlichen Bedürfnisse der Bevölkerung. Dies bedeutet, dass pro politischen Bezirk zumindest eine Polizeiinspektion 24 Stunden für den Parteienverkehr zur Verfügung steht. Polizeiinspektionen, die an Verkehrsknotenpunkten liegen, wie beispielsweise dem Hauptbahnhof, Wien Mitte oder dem Praterstern, werden darüber hinaus zusätzlich rund um die Uhr für die Anliegen der Bevölkerung zur Verfügung stehen.

Durch die Entlastung des Polizeidienstes von Innendiensttätigkeiten kommt es zur Konzentration der exekutivdienstlichen Aufgaben auf den Kernbereich, nämlich den Außendienst, und gleichzeitig zu einer Reduktion von Überstunden. Dadurch wird die Mitarbeiterzufriedenheit erhöht und eine langjährige Forderung der Gewerkschaft erfüllt.

Beamte, die für den Parteienverkehr und Bürgeranliegen gebunden waren, können nun flexibel und bedarfsorientiert im exekutiven Außendienst eingesetzt werden.

Für die Bevölkerung hat dies keine negativen Auswirkungen, da die Erhebungen ergeben haben, dass es in der Zeit zwischen 19 und 7 Uhr lediglich durchschnittlich zu 0,5 relevanten Amtshandlungen im Bereich des Parteienverkehrs pro Polizeiinspektion kommt.

Die Möglichkeit die Polizei rund um die Uhr zu erreichen, besteht auch weiterhin entweder via Notruf 133 oder mindestens in einer rund um die Uhr für Bürgeranliegen zugänglichen Inspektion pro politischen Bezirk.

