Lotto: Jackpot mit 1,2 Mio. Euro bei Bonus-Ziehung am Freitag

Solo-Joker nach Doppeljackpot mit 607.000 Euro in Tirol

Wien (OTS) - Am Mittwoch gab es bei Lotto „6 aus 45“ keinen Sechser, sodass es bei der nächsten Ziehung um einen Jackpot mit rund 1,2 Millionen Euro geht. Die nächste Ziehung, das ist eine Bonus-Ziehung und findet bereits am Freitag statt. Sie wird von Bewegungs-Motivator, Fitnesscoach, „Romy“-Preisträger und „Sportler mit Herz“ Philipp Jelinek moderiert. Dabei wird unter allen mitspielenden Tipps wiederum ein Bonus in Höhe von 300.000 Euro extra verlost.

Ansonsten gab es am Mittwoch zwei Fünfer mit Zusatzzahl zu jeweils mehr als 43.600 Euro. Ein Gewinn wurde in Tirol per Quicktipp erzielt, der andere über die Spieleseite win2day mit einem Normalschein.

LottoPlus

Die LottoPlus Ziehung endete ebenfalls ohne Sechser. Dadurch, dass die Gewinnsumme auf die Fünfer aufgeteilt wurde, gewannen hier 55 Spielteilnehmer:innen jeweils rund 4.600 Euro. Für den LottoPlus Sechser bei der Bonus-Ziehung werden 150.000 Euro erwartet.

Joker

Der Doppeljackpot beim Joker fand einen einzigen Abnehmer, und der kommt aus Tirol. Sein „Ja“ zur richtigen Joker Zahl schlägt sich mit einem Gewinn von mehr als 607.000 Euro zu Buche.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 6. September 2023

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 646.089,45 – 1,2 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 43.611,00 88 Fünfer zu je EUR 1.027,80 136 Vierer+ZZ zu je EUR 213,70 3.966 Vierer zu je EUR 42,70 3.903 Dreier+ZZ zu je EUR 18,60 58.279 Dreier zu je EUR 5,00 143.129 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,30

Lotto Gewinnzahlen: 1 6 11 16 28 36 Zusatzzahl 41

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 6. September 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 55 Fünfer zu je EUR 4.552,10 2.346 Vierer zu je EUR 18,00 37.131 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 5 13 14 21 26 28

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 6. September 2023

1 Joker EUR 607.221,90 10 mal EUR 10.000,00 84 mal EUR 1.000,00 740 mal EUR 100,00 7.982 mal EUR 10,00 79.522 mal EUR 2,00

Joker Zahl: 6 5 5 9 6 9

