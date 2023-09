Grüne Brigittenau fordern Begegnungszone Wallensteinstraße

Ortsbegehung der Grünen am 12. September

Wien (OTS) - „Die Wallensteinstraße spielt eine zentrale Rolle für die Verkehrssituation in der Brigittenau. Solange sie eine Durchzugsstraße bleibt, ist eine allgemeine Verkehrsberuhigung nicht realistisch. Schon seit etwa einem Jahr verspricht die rote Bezirksvorstehung eine Neugestaltung. Die Gefahr, dass es bei einer Behübschung ohne wirkliche Verbesserungen bleibt, ist groß“, so die Grüne Bezirksvorsteherin-Stellvertreterin, Barbara Pickl.

Seit Jahren schon fordern die Brigittenauer Grünen eine Verkehrsberuhigung der Wallensteinstraße. In den Grätzeln rund um die Wallensteinstraße befinden sich einige der extremsten Hitzepole der Stadt. Die Luftqualität ist im Bezirk weit schlechter als in der übrigen Stadt. Eine Verkehrsberuhigung würde die Wallensteinstraße auch als Einkaufsstraße wiederbeleben. Daher braucht es breite Gehsteige und sichere Radwege, die auch mit Kindern befahren werden können. "Die Wallensteinstraße mit dem Rad zu befahren ist eine unsichere Zumutung. Das muss sich bei der Neugestaltung ändern“, so Mobilitätssprecher Kilian Stark. Es braucht Verweilorte mit Bänken und Bäumen, die Schatten spenden. Es braucht Wasserstellen zum Abkühlen und Radfahrabstellanlagen.

Im Zuge einer Umgestaltung sprechen sich die Bezirksgrünen auch für eine parteiunabhängige, öffentliche Beteiligung nach gängigen Standards ohne Vereinnahmung der Anrainer:innen aus. Jahrelang hat sich die Bezirksvorstehung gegen eine Beteiligung gewehrt – das soll nun ein Ende haben.

Wie die Grüne Vision für eine neuen Wallensteinstraße aussieht, präsentieren am 12. September 2023 um 9:30 Uhr auf der Wallensteinstraße 7 im Rahmen einer kurzen Ortsbegehung Barbara Pickl, Grüne Bezirksvorsteherin-Stellvertreterin, Elisabeth Kittl, Grüne Bezirks- und Bundesrätin, Kilian Stark, Planungssprecher, Heidi Sequenz, Mobilitätssprecherin sowie Ömer Öztas, Brigittenauer Gemeinderat.

