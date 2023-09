Neues Projekt „Saatgutbibliothek“ präsentiert

LR Schleritzko: 260 Bibliotheken im Land setzen das Thema Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt

St. Pölten (OTS) - Landesrat Ludwig Schleritzko präsentierte heute in Tulln gemeinsam mit Treffpunkt Bibliothek-Geschäftsführerin Ursula Liebmann und „Natur im Garten“-Geschäftsführerin Christa Lackner das landesweite Projekt „Saatgutbibliothek“. Bei dieser Initiative bieten die öffentlichen Bibliotheken für ihre Besucherinnen und Besucher Saatgut an, die dieses kostenlos abholen, selbst anbauen und vermehren können und danach ihr vermehrtes Saatgut wieder zum Tausch in die Bibliothek bringen. Ganz unter dem Motto „Wir säen Zukunft – Nachhaltigkeit in den öffentlichen NÖ Bibliotheken“ soll es mit den Partnern Land Niederösterreich, Treffpunkt Bibliothek, „Natur im Garten“ und Arche Noah gelingen, dieses Projekt landesweit auszurollen.

„Unsere 260 Bibliotheken im Land sind so viel mehr als nur Büchereien“, sagte Landesrat Schleritzko, der auch betonte: „Sie schaffen Platz zum Austausch für Jung und Alt. Sie beleben die Ortskerne. Und mit der Saatgutbibliothek setzen sie jetzt auch das Thema Nachhaltigkeit noch weiter in den Fokus.“ Theorie und Praxis zugleich könnten die Besucherinnen und Besucher dazu anregen, sich mit der Kulturpflanzen-Vielfalt auseinanderzusetzen, um Wissen zu Umwelt und Ernährung praxisnah vermittelt zu bekommen. Denn für das Klima und den Erhalt einer lebenswerten Umwelt sei die Diversität in Flora und Fauna unerlässlich, so Schleritzko. Gerade im Bereich der Nachhaltigkeit seien die niederösterreichischen Bibliotheken die besten Partner und würden damit weitere wichtige Aufgaben in Sachen Bildung und Wissensvermittlung übernehmen, hob er hervor.

Treffpunkt Bibliothek-Geschäftsführerin Ursula Liebmann führte aus:

„Wir freuen uns sehr, jeder öffentlichen Bücherei in Niederösterreich die Grundausstattung für die Saatgutbibliothek zur Verfügung stellen zu können. Ein Zusatzprogramm kann individuell auf den Ort, auf die Bedürfnisse der Bibliothek und auf die Bibliothekskunden zugeschnitten werden.“ Die Themen Saatgut und Nachhaltigkeit würden sehr gut zu Bibliotheken passen, weil man in der Sachbuchabteilung einer Bücherei jedes Thema finden können, erklärte sie.

„Natur im Garten“-Geschäftsführerin Christa Lackner meinte: Der Erhalt der Artenvielfalt in unseren Grünräumen sei seit fast 25 Jahren ein wichtiges Ziel der NÖ Umweltbewegung „Natur im Garten“. „Die Kooperation ist aufgrund unseres Jahresthemas ‚Speisekammer Garten und Balkon‘ ein logischer Schritt, um unsere Landsleute vom ökologischen Gärtnern zu überzeugen. Und Gemüse wie Erbsen, Bohnen oder Paradeiser aus dem eigenen Garten schmecken auch viel besser und lassen sich ganz gut selbst vermehren“, betonte sie.

