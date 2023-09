„3 Am Runden Tisch – ein konstruktives Streitgespräch“: Cannabis, Kokain, Alkohol – wie süchtig ist Österreich?

Am 8. September um 22.35 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Sich einrauchen, Tabletten schlucken, Alkohol trinken, um gut drauf zu sein. Was machen diese Drogen vor allem mit unserer Jugend? Bis zu 40 Prozent aller 15- bis 24-Jährigen haben laut österreichischem Drogenbericht mindestens einmal Cannabis konsumiert. Wie soll man mit der Tatsache umgehen, dass so viele Menschen haschen? In Deutschland soll Cannabis künftig per Gesetz weitgehend freigegeben werden. Ist eine Entkriminalisierung auch eine Option für Österreich?

Dazu diskutieren am Freitag, dem 8. September 2023, um 22.35 Uhr bei Patricia Pawlicki in „3 Am Runden Tisch“ Paul Plener, Vorstand der Kinder- und Jugendpsychiatrie im AKH Wien – er warnt vor den Folgen von Cannabis und anderen Drogen –, und die ehemalige Grüne Parteichefin Eva Glawischnig, die selbst zwei erwachsene Söhne hat. Sie betrachtet die deutsche Lösung einer kontrollierten Cannabis-Freigabe als überlegenswert.

