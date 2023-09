Visionäre Kompetenzerweiterung

Frischer Wind für Presse und Öffentlichkeitsarbeit bei der Zement und Beton InformationsGmbH

Wien (OTS) - Katharina Kutsche ist seit 1. September Ansprechpartnerin für alle Kommunikationsagenden der Zement und Beton InformationsGmbH. Sie verstärkt damit die Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie, VÖZ, und von Smart Minerals. Claudia Dankl, Geschäftsführerin der Zement und Beton InformationsGmbH, über die Kompetenzerweiterung: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Katharina Kutsche, die vor allem in puncto Social Media einen frischen Wind mitbringt wie auch die Neugier und das Interesse für Zement und Beton.“

Nach ihrem Studium der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft arbeitete Katharina Kutsche über fünf Jahre als Redakteurin für unterschiedliche Fachmagazine im Baubereich, absolvierte die Ausbildung zur Pressesprecherin am Wifi Wien und war drei Jahre als PR-Beraterin bei der PR-Agentur ikp Wien mit Fokus auf Kunden im Bereich Bauen und Wohnen tätig. Zuletzt arbeitete sie als Chefredakteurin für das Tischler Journal des Österreichischen Wirtschaftsverlages. „Durch die Arbeit als Fachjournalistin und PR-Beraterin mit Fokus auf den Baubereich hatte ich immer mit unterschiedlichen Baustoffen, verschiedenen Herstellern und Interessensvertretungen zu tun. Schon immer wollte ich mich auf die Kommunikation einer visionären Branche spezialisieren, diese mitgestalten und weiterentwickeln. Ich freue mich, in meiner Position für Presse und Öffentlichkeitsarbeit das Potenzial von Beton für die Gesellschaft und den Klimaschutz sowie die Visionen der Zement- und Betonbranche noch sichtbarer zu machen und bei der Umsetzung der Roadmap zur CO2-Neutralität unterstützen zu können.“ Vor allem die Themen Klimaschutz, Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft werden in Zukunft noch stärker im Zentrum der Öffentlichkeitsarbeit der VÖZ stehen.

VÖZ als Motor für Innovationen

Die Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie versteht sich als Partner von Baugewerbe, Bauindustrie, Behörden und Auftraggebern. Die österreichische Zementindustrie widmet sich intensiv der Forschung und Entwicklung von Zement und Beton, unter anderem der Thermischen Bauteilaktivierung. Mit der Forcierung neuer Technologien und der Erarbeitung kundenorientierter Speziallösungen erweist sich die VÖZ als innovativer Motor der Bauindustrie. Darüber hinaus beobachtet die VÖZ laufend die aktuellen Entwicklungen und ist maßgeblich daran beteiligt, den jeweils neuesten Stand der Technik in der österreichischen Bauwirtschaft zu verankern.



