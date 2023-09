FPÖ Oberösterreich: Offener Brief von FPÖ-Landesparteisekretär Gruber an Landespolizeidirektor Pilsl

Dank an Polizei für Einsatz – Kontrolltätigkeit in Oberösterreich spürbar verstärken und bundesweit für selbstbewussten Grenzschutz einsetzen

Linz (OTS) - In einem offenen Brief wendet sich der Landesparteisekretär und Sicherheitssprecher der FPÖ Oberösterreich an den oberösterreichischen Landespolizeidirektor Andreas Pilsl:

Sehr geehrter Herr Landespolizeidirektor Pilsl!

Wie medial berichtet, konnten in den vergangenen Wochen mehrere Schlepper in Oberösterreich gefasst werden. Für diese Erfolge gebührt den beteiligten Polizisten ein großer Dank, den ich hiermit ausspreche. Warum die Schlepper derzeit verstärkt den Fokus auf alternative Routen durch Oberösterreich legen, ist aus unserer Sicht klar: Die straffe Kontrolltätigkeit durch Bayern an den deutsch-österreichischen Grenzen schreckt Schlepper ab.

Daraus sollte auch Oberösterreich lernen. Als Sicherheitssprecher der FPÖ OÖ ersuche ich Sie, die Kontrolltätigkeiten in Oberösterreich spürbar zu verstärken und sich bundesweit für selbstbewussten Grenzschutz einzusetzen.

Denn schwacher Grenzschutz bleibt schlussendlich an Oberösterreich hängen: Von 2018 bis 2021 kamen jedes Jahr mehr illegale Fremde durch Rückübernahmen aus Deutschland nach Oberösterreich (insgesamt rund 7.000), als Asylanträge in unserem Bundesland gestellt wurden (rund 5.500).

Oberösterreich muss sich hier auf die Beine stellen, statt nur Zaungast zu sein. Dabei hoffen wir auf Ihre Mitwirkung. Sollten Sie diesbezüglich Unterstützung aus der Politik benötigen, können Sie mitsamt allen Polizeibediensteten auf die FPÖ zählen.

Freundliche Grüße

LAbg. Michael Gruber

Landesparteisekretär und Sicherheitssprecher FPÖ OÖ

