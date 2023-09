Aon Austria startet im Affinity Geschäft durch und holt Experten Dennis Mertgen an Bord

WIEN (OTS) - Aon Affinity ist konzernweit spezialisiert auf die Entwicklung, Vermarktung und Verwaltung von maßgeschneiderten Versicherungsprogrammen und speziellen Marktlösungen. Nun baut CEO Marcel Armon die Sparte in Österreich massiv aus und gewinnt mit Dennis Mertgen (32) einen absoluten Profi als Head of Affinitiy.

„ Mit unserem Affinity-Geschäftsmodell können wir in einem sich konstant veränderten Markt Sorge tragen, dass unsere Industrie- und Firmenkunden zusätzliche Erträge generieren “, unterstreicht Marcel Armon. „ Wesentliche Vorteile der Zusammenarbeit mit Aon Affinity im B²B²C-Bereich sind unser weltweites Netzwerk, die innovativen technischen In-House-Lösungen gepaart mit kreativen und kooperativen Ansätzen unseres Teams. Mit 50.000 Mitarbeitenden, die in 500 Niederlassungen in mehr als 120 Ländern arbeiten, können wir eine komplette Palette von Geschäftslösungen einführen und diese konsequent dort implementieren, wo unsere Partner und deren Kunden sie benötigen “, ergänzt Armon.

Dennis Mertgen hat im Spätsommer die Leitung des Affintiy Geschäftes von Aon in Österreich übernommen. Seine berufliche Laufbahn stand immer unter dem Motto der Kooperation, ob im Spitzensport oder in der Wirtschaft. Bereits während seiner Studienzeit - Abschluss der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Köln (Bachelor, 2014-2018) und Masterabschluss Sportmanagement an der Universitat Autonoma de Barcelona (2018-2019), startete er seine berufliche Karriere beim damaligen Champions League Teilnehmer Borussia Mönchengladbach. Bis April 2022 baute er im Verein als Head of Global Partnerships u.a. den internationalen Vertrieb auf. Sein Einstieg in die Versicherungsbranche erfolgte im April 2022 als Business Development Manager bei AXA Partners in Deutschland. Im Fokus dieser Position stand, gemeinsam mit Business Partnern B²B²C-Vertriebsmodelle zu entwickeln und innovative Lösungen zu finden, für Produkte der Partner Mehrwerte zu generieren, um damit Umsatz und Kundenzufriedenheit zu steigern.

Über seine neue Herausforderung bei Aon Austria sagt er: „ Das Netzwerk, das Aon in Österreich bereits durch die erfolgreiche Arbeit als Broker geschaffen hat, ist die optimale Basis, die bestehenden Partnerschaften um endkundenzentrierte Lösungen zu ergänzen und zusätzlich neue Partner zu akquirieren. Das B²B²C-Geschäft ist somit die perfekte Ergänzung im ganzheitlichen Beratungsansatz von Aon. “

In seiner Rolle als Head of Affinity Austria ist er in der DACH-Region Paolo Nazzari und Helmut Olfert zugeordnet. In Österreich berichtet Dennis Mertgen direkt an Marcel Armon, CEO von Aon in Österreich.

Über Aon

Aon plc (NYSE: AON) steht dafür, Entscheidungen zum Besseren zu gestalten – um das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu schützen und zu bereichern. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten unseren Kunden in über 120 Ländern und Territorien Beratung und Lösungen, um ihnen die Kompetenz und Zuversicht zu geben, bessere Entscheidungen zum Schutz und Wachstum ihres Unternehmens zu treffen.



www.aon-austria.at

