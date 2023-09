Wiener Stadtwerke: Riesenparty für über 200 neue Lehrlinge

Hanke am Lehrlingstag 2023: „Mit euch machen wir die Klimawende wahr“

Die Wiener Stadtwerke-Gruppe fördert Talent, Wissen und Innovation. Ihr alle seid nun Teil dieser Gemeinschaft, die Wien am Laufen hält. Gemeinsam mit euch machen wir die Klimawende wahr Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft und Wiener Stadtwerke

Wien (OTS) - Beim Lehrlingstag 2023 in den Sofiensälen feierten am Donnerstag 215 neue Lehrlinge der Wiener Stadtwerke-Gruppe mit ihren Angehörigen und Ausbilder*innen. So viele Neuanfänger*innen wie noch nie in insgesamt 19 Lehrberufen. Neu sind Lehrausbildungen in klimarelevanten Berufen wie Elektrotechnik für erneuerbare Energien und Kälteanlagentechnik. Das Lehrangebot orientiert sich an den Notwendigkeiten der Zeit, wird zusehends nachhaltiger, digitaler und zukunftsorientierter. „ Die Wiener Stadtwerke-Gruppe fördert Talent, Wissen und Innovation. Ihr alle seid nun Teil dieser Gemeinschaft, die Wien am Laufen hält. Gemeinsam mit euch machen wir die Klimawende wahr “, begrüßte Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke, die jungen Festgäste.

Wer eine Lehre in der Wiener Stadtwerke-Gruppe abschließt, bleibt in der Regel – die Übernahmequote liegt bei beachtlichen 80 Prozent. Alle Lehrlinge haben die Möglichkeit, neben der Ausbildung die Matura zu machen. Stichwort Karriere: Monika Unterholzner und Roman Fuchs, die designierten Stellverteter*innen von Generaldirektor Peter Weinelt ab 2024, nutzten neben Stadtrat Hanke die Chance, die neuen Lehrlinge am Lehrlingstag zu begrüßen.

Mehr Berufe, beste Perspektiven

Neben den neuen Lehrberufen steht ab Herbst 2023 auch die gruppenweite IT-Lehre auf dem Programm. Bislang wurde dieser Lehrberuf nur von WienIT angeboten, mit September 2023 starten acht Lehrlinge bei den Wiener Linien und vier im Wiener Stadtwerke-Pool. Mit der gruppenweiten IT-Lehre rotieren die Lehrlinge während der Ausbildung in unterschiedlichen Konzernunternehmen. Ebenso wird seit Monatsanfang erstmals ein/e Steinmetz*in bei den Stadtwerken ausgebildet. Im Rahmen des Lehrlingstags wurde auch die neue Kampagne für das Recruitingjahr 2023/24 präsentiert. Diese steht im Zeichen „Unsere Stadt in deiner Hand“ mit echten Lehrlingen als Darsteller*innen.

Über die Wiener Stadtwerke GmbH

Die Wiener Stadtwerke sind der bedeutendste Infrastrukturdienstleister im Großraum Wien. Als Wirtschaftsmotor ist Österreichs größter kommunaler Infrastrukturdienstleister mit sieben Milliarden Euro Umsatz und mehr als 16.000 MitarbeiterInnen eine treibende Kraft für den Wirtschaftsstandort Wien. Zur Gruppe gehören u. a. Wien Energie, Wiener Netze, Wiener Linien, Wiener Lokalbahnen, Wipark sowie Bestattung Wien und Friedhöfe Wien.

