Nachhaltige Innovationsstrategien

Wie Unternehmen Bedürfnisse übersetzen können

Wien (OTS) - Wie können Kundenbedürfnisse und neue Technologien so verknüpft werden, dass es Unternehmen möglich wird, der sozialen Verantwortung und dem Nachhaltigkeitsaspekt gerecht zu werden?

Eine eindrucksvolle Reihe von Antwortmodellen bietet Tobias Ruhnke mit seinem Buch „Nachhaltige Innovationsstrategien“. Im Gespräch mit Otto Koller erklärt Tobias Ruhnke, wie Unternehmen ihre Bedürfnis- und Technologiewahrnehmung und ihre „Übersetzungskompetenz“ mit CSR erweitern können. Der Autor betrachtet Innovationen als eine Übersetzungsleistung zwischen Bedürfnis und Technologie. Damit radikale, disruptive Innovationen entstehen können, müssen die Bedürfnisse der Organisation erfasst werden, die fernab gegebener Technologie liegen. Dazu bedarf es anspruchsvollerer Methoden in Bereichen jenseits des Stammkundenmarktes.

https://bit.ly/45Eff7z





Weitere Beiträge dieser Aussendung:





Dank der Stimme Karriere machen



Ob in Zoom-Meetings, Verkaufsgesprächen oder Vorträgen: Jeder muss im Job mal sprechen – und wer dabei überzeugt, kommt in der Karriere weiter voran.



Profi-Sprecher Patrick Khatrao verrät im Gespräch mit MedienManager Herausgeber Otto Koller wie jeder mit Charisma und Begeisterung im Berufsleben überzeugt.

Ob in Zoom-Meetings, Verkaufsgesprächen oder Vorträgen: Jeder muss im Job mal sprechen – und wer dabei überzeugt, kommt in der Karriere weiter voran. "Dabei kommt es gar nicht so sehr auf das 'Was', sondern auf das 'Wie' an", sagt Patrick Khatrao.

"Um befördert zu werden, muss man überzeugend klingen und Menschen begeistern können." Der Profi-Sprecher vertont seit über 7 Jahren Hörbücher und bildet jedes Jahr über 100 Sprecher aus. Er weiß genau, mit welchen Tricks wir so sprechen, dass man uns das Gesagte auch abkauft.

https://bit.ly/44x05j9

Neues Gesetz zum Schutz für hinweisgebende Personen



Das Hinweisgeberschutzgesetz ist am 2. Juli 2023 in Kraft getreten.



Was das konkret bedeutet und für welche Unternehmensgrößen und Organisationsformen dieses Gesetz neue Verpflichtungen nach sich zieht, erklärt der CEO und Co-Founder von whistle.law Johannes Jakob, im Interview mit MedienManager Herausgeber Otto Koller.

Die EU-Hinweisgeberschutz-Richtlinie zum Schutz von Personen die im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit beobachtete Verstöße melden, müssen dies ab sofort bei einer internen Meldestelle tun können.

Erfahren Sie mehr zu den Hintergründen und dem aktuellen Stand des Hinweisgeberschutzgesetzes in diesem Gespräch.

https://bit.ly/44kKSBx

Copywriting garantiert eine top Conversion Rate



Was hat Copywriting mit Conversion zu tun und was muss man über die Bedeutung der Optimierung von Werbe- und Verkaufstexten wissen.



In diesem Gespräch zwischen Michael Schafhauser, seines Zeichens Copywriter und CEO der Schafhausen & Schafhausen Consulting GmbH und Otto Koller, Herausgeber MedienManager, erklärt der Experte was Copywriting mit Conversion zu tun hat und was man über die Bedeutung der Optimierung von Werbe- und Verkaufstexten wissen muss.

Entgegen allen Mythen aus der Vergangenheit, die Teils hartnäckig behaupten, dass das „Texten von Texten“ eine brotlose Kunst sei, erklärt er warum er sich gemeinsam mit seinem Team vor Aufträgen kaum erwehren kann. In ChatGPT & Co. sieht er für die Zukunft keine Bedrohung für seinen Berufsstand, sondern erlebt derartige KI als hilfreiche und willkommene Assistenten.

https://bit.ly/3roVJN3













Rückfragen & Kontakt:

Otto Koller MBA

Herausgeber MedienManager

Mobil +43 664 887 89 662

marketing @ medienmanager.at