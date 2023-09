Holger Gassler ist neuer Marketingleiter bei Innsbruck Tourismus

Der erfahrene Tourismusfachmann Holger Gassler (47) hat per September 2023 die Leitung des Bereichs Marketing und Kommunikation bei Innsbruck Tourismus übernommen.

Innsbruck (OTS) - Der studierte Betriebswirt Gassler wird künftig eine zentrale Rolle bei der Präsentation und Vermarktung der Region Innsbruck einnehmen. Gassler war mehr als zwei Jahrzehnte für die Tirol Werbung tätig und sieht in seiner neuen Funktion eine „spannende Gelegenheit, um an der touristischen Weiterentwicklung des vielfältigen Lebensraums rund um Innsbruck mitzuwirken“.

Die Geschäftsführerin von Innsbruck Tourismus, Barbara Plattner, begrüßt den Tourismusexperten in seiner neuen Funktion als Marketingleiter: „Holger Gassler ist mit seiner Erfahrung und Expertise eine essenzielle Verstärkung für uns. Er bringt tiefgreifendes Know-how im Bereich der Tourismuskommunikation mit, dank seiner Branchenkenntnis und Vernetzung wird er die Region Innsbruck bestens präsentieren und vermarkten. Zudem haben wir mit Holger aufgrund seiner 17 Jahre an Führungserfahrung die ideale Besetzung für eine wichtige Schlüsselposition gefunden, um die Kommunikation des Verbandes gemeinsam mit dem Team an Expert:innen bei Innsbruck Tourismus zukunftsfit auszurichten.“



Holger Gassler, bis Juni 2023 Leiter des internationalen Markt- und Netzwerkmanagementteams sowie des Eventteams der Tirol Werbung, kann auf eine vielfältige touristische Karriere verweisen. Als „Botschafter Tirols“ war der Branchenkenner über 22 Jahre weltweit unterwegs und hat maßgeblich zum Erfolg des heimischen Tourismus beigetragen. Nach „langjähriger und spannender Tätigkeit“ im Marketing- und Eventbereich der Tirol Werbung freut sich Gassler nun auf seine neue Aufgabe: „Die Region Innsbruck, in der ich meine Heimat gefunden habe und mich wohlfühle, bietet ein einmaliges alpin-urbanes Lebensgefühl. Mein Ziel ist es, dieses einzigartige Gefühl, das mich selbst so begeistert und inspiriert, Gästen und Partnern zu vermitteln. Es ist natürlich eine Herausforderung, die Bewerbung für solch ein vielfältiges Produkt wie die Region Innsbruck erfolgreich zu gestalten. Aber ich bin überzeugt, dass mein Team und ich die Kommunikation von Innsbruck Tourismus insbesondere durch Innovationsbereitschaft und authentisches Storytelling auf die nächste Stufe heben können.“

Dreistufiger Auswahlprozess

Die Neubesetzung der Stelle der Bereichsleitung für Marketing und Kommunikation bei Innsbruck Tourismus war mit einem fundierten Bewerbungs- und Auswahlprozess verknüpft. Aus insgesamt 46 Bewerbungen wurden acht Kandidat:innen zu einem Hearing vor einer Jury eingeladen. Nach vertiefenden Gesprächen mit den drei Erstgereihten kristallisierte sich Gassler dabei als bestgereihter Bewerber heraus. Der sportbegeisterte Wahl-Innsbrucker hat die Funktion der Bereichsleitung für Marketing und Kommunikation bei Innsbruck Tourismus mit 4. September übernommen. In seinem neuen Verantwortungsbereich führt Gassler ein Team von 22 Mitarbeiter:innen.

Rückfragen & Kontakt:

Victoria Dutter, MA

Innsbruck Tourismus

Burggraben 3

6020 Innsbruck

t: +43 512 53 56-550

www.innsbruck.info

v.dutter @ innsbruck.info