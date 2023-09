Rotes Kreuz: Jede Sekunde zählt – Erste Hilfe rettet Leben!

Am 9.September ist Welttag der Ersten Hilfe: Ohne Wiederbelebungsmaßnahmen sinkt Überlebenswahrscheinlichkeit minütlich um 10 Prozent. #JetztErsteHilfe.

Wien (Rotes Kreuz) (OTS) - Jährlich absolvieren rund 200.000 Menschen Aus- und Fortbildungen in Erster Hilfe beim Roten Kreuz. Dennoch bleibt die Unsicherheit, im Ernstfall Erste Hilfe zu leisten, bestehen. „Viele trauen sich Erste-Hilfe-Maßnahmen nicht zu und haben Angst, etwas falsch zu machen. Mythen wie ‚Lieber nichts machen, sonst werde ich verklagt‘ halten sich leider hartnäckig. Daher sei einmal mehr betont: Jede und jeder kann Erste Hilfe leisten. Das Einzige, was man falsch machen kann, ist nichts zu tun“, appelliert Michael Opriesnig, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes.

Zwei Drittel der Österreicher:innen erwarten sich, dass ihnen ihre eigenen Freund:innen, Kolleg:innen und Angehörigen bei einem Notfall helfen, nur knapp über die Hälfte traut es sich allerdings selbst zu (Marketmind, Juni 2023, n=1000). Rund die Hälfte der befragten Personen kann sich an zumindest ein Ereignis in ihrem Leben erinnern, bei dem Erste Hilfe wichtig war.

Opriesnig: „Die Statistik zeigt, dass mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Familienangehörige oder Freund:innen im Notfall auf Hilfe angewiesen sind. Manchmal kommt es dabei auf jede Minute an. Umso wichtiger ist es, vorbereitet zu sein, wenn der Partner plötzlich reglos zusammenbricht oder sich die kleine Tochter an der Herdplatte verbrennt.“

Möglichkeiten zur Aus- und Fortbildung bietet das Rote Kreuz viele: Vom Grund-, Auffrischungs- oder Führerscheinkurs hin zu spezifischen Kursen wie „Kindernotfälle“. Kurze Videos und Beiträge auf den Online-Kanälen informieren über die Hausapotheke oder betriebliche Ersthelfer:innen.

Erste Hilfe sichtbar machen

„Zwischen dem Welttag der Ersten Hilfe am 9. September und dem Weltreanimationstag am 16. Oktober liegen 38 Tage, in denen wir die Öffentlichkeit dazu ermutigen wollen, sich intensiv mit dem Thema ‚Erste Hilfe‘ auseinanderzusetzen. Unser Ziel: Die Überlebensrate bei einem Herzstillstand durch gezielte und unmittelbare Hilfe erhöhen.

Erreichen wollen wird das mit diversen Aktivitäten in allen Bundesländern – wie etwa einem Erste-Hilfe-Wandertag im Burgenland, einer Schnitzeljagd in Wien und Kurztrainings in einigen Gemeinden Salzburgs – und Engagement in den sozialen Netzwerken“, so Opriesnig.

Das Rote Kreuz ruft alle dazu auf, online von ihren Erlebnissen und Erfahrungen rund um das Thema Erste Hilfe zu erzählen und ihre Social-Media-Beiträge mit #JetztErsteHilfe zu markieren.

Seit 10 Jahren ist Hansaplast erfolgreicher Partner des Österreichischen Roten Kreuzes und unterstützt bei zahlreichen gemeinsamen Projekten rund um die Erste Hilfe.

